Musikalische Vielfalt überzeugt

Unter der Stabführung des Männergesangvereins Liederkranz haben die kulturtreibenden Vereine Denkingens zum 1200-Jahr-Jubiläum der Gemeinde in der Mehrzweckhalle ein Frühjahrskonzert gegeben. Nach den gesanglichen Darbietungen wurde nahtlos ein Frühlingsfest gefeiert.

Das Jugendkooperationsorchester Denkingen-Frittlingen unter der Leitung von Andreas Lewedey, der katholische Kirchenchor St. Michael mit Chordirektorin Ulla Braun, der MGV Liederkranz unter der Leitung von Anton Villing und als Gastchor die Chorgemeinschaft Empfingen-Mühlheim mit ihrem musikalischen Leiter Giomar Sthel boten ein abwechslungsreiches Programm. Doch hat das frühlingshafte Wetter bestimmt den einen oder anderen davon abgehalten, das Konzert zu besuchen, sodass einige Stühle leer blieben. Doch die Besucher, die gekommen waren, kamen voll auf ihre Kosten.

Schwungvolle Eröffnung

Das Jugendkooperationsorchester Denkingen-Frittlingen eröffneten mit „Promise of Hope“ schwungvoll den Abend. Mitreißende Rhythmen und klangvolle Melodien gab es mit der Ouvertüre „Celebration and Song“, wobei besonders das Saxophonregister gefordert war. Das tiefe Blech zusammen mit den Flöten lieferten in „Bach to the Future“ einen gelungenen Auftritt ab. Johnnie Vinson fügte vier berühmte Märsche des Filmkomponisten Williams in dem Medley „The Marches of John William“ zusammen. Laureen Merker moderierte die Musikstücke. Ohne Zugabe kamen die jungen Musiker nicht von der Bühne.

Vor dem zweiten Programmpunkt mit dem Liederkranz blickte Moderator Franz Arnold in die Geschichte zurück. Die Sänger wagten sich an eine Melodienfolge bekannter Opernlieder für Männerchor. „Hört man nur sein Horn ertönen, freute sich jede Maid im Ort“, lautete die Ankündigung bei „Freunde vernehmet die Geschichte“ aus der Postillon von Lonjumeau. „Trinken ist keine Schand, Bacchus trank ja auch“ hieß es in „Als Büblein klein“ aus den „lustigen Weibern von Windsor“.

Etwas schwer zu singen war allerdings das „Trinklied“ aus „La Traviata“ – eine Melodienfolge bekannter Opernchöre bearbeitet von Willy Trapp. Zwar etwas schwermütig, aber in die heutige Zeit passend im Hinblick auf die vielen Flüchtlinge – „Teure Heimat, wann seh ich dich wieder“ sangen die Männer den „Chor der Gefangenen“ aus der Verdi-Oper „Nabuco“. Ulla Braun begleitete am Klavier.

Mit einem neuen bunten Outfit präsentierte sich der Kirchenchor mit seiner „launigen Forelle“ von Franz Schubert. Franz Schöggl machte sich und den Zuhörern einen Spaß daraus, das Thema im Stil berühmter Musiker zu bearbeiten. Hiermit verabschiedete sich der gemischte Chor.

Rhythmus geht ins Blut

Die Chorgemeinschaft Empfingen-Mühlheim begann ihren Programmteil mit dem Rag „Der Entertainer“, dessen Rhythmus schnell ins Blut geht, behauptete Moderator Elmar Prantl. Die Filmmelodie „Die Rose“ leitete über zum Reinhard-Mey-Klassiker „Über den Wolken“. Leise wurde der bekannte Text von vielen Besuchern mitgesungen. Mit „Alo ale“ von Otto Groll und die „Kleine Barke im Wind“ weckten flotte Seemannslieder bei dem schönen Frühlingswetter die Sehnsucht nach Urlaub und Meer. Mit „Die Welt ist schön, unsagbar schön“ verabschiedete sich der Männergastchor.

Anschließend sangen die Männer vom Liederkranz bekannte Ohrwürmer wie „Heimat deine Sterne“ und „Bolero der Herzen“. Martin Spielvogel spielte dazu ein exaktes Trompetensolo, während Hans Jakob Fetzer am Flügel begleitete. In „Heimatlos“ von Lothar Olias begleitete Dirigent Anton Villing mit der Mundharmonika und Peter Griebel mit der Gitarre.

Als Abschluss des gelungenen Konzerts und als gemeinsame Zugabe sangen der MGV Liederkranz und der Kirchenchor „Conquest of Paradise“ von Vangelis.