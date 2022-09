Musik und Kabarett mit Ingrid Kappeler

Die Evangelische Kirchengemeinde Spaichingen veranstaltet am Freitag, 9. September, 20 Uhr (Einlass: 19 Uhr), einen Musik-Kabarett-Abend mit Ingrid Kappeler im Martin-Luther-Haus. Wie die Kirchengemeinde in ihrer Pressemitteilung ankündigt, lautet das Motto des Programms „Vorbeischwimmerin“. Die Fragen mit denen sich die Künstlerin und Sängerin Ingrid Kappeler beschäftigen wird: Wohin mit dem Traummann? Weshalb verzweifeln am täglichen Scheitern, wenn doch nur die Liebe zählt? Warum tauchen die eingesparten Wörter der Schwaben alle wieder in Grönland auf? Sind Shampoos wirklich wahre Schätze? „Es sind feinsinnige, urkomische, bissige und gefühlvolle Lieder, davon einige in Mundart, auf den Punkt gebracht und mitten aus dem Leben“, heißt es in der Mittelung der Kirchengemeinde. Karten gibt es im Vorverkauf bei „Grimms lesen und genießen“ zum Preis von 12 Euro. An der Abendkasse kosten sie 14 Euro.