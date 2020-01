Musik soll zu innerer Einkehr verhelfen

„Dos Mundos“ geben am Sonntag, 19. Januar, um 17 Uhr in der Kirche auf dem Dreifaltigkeitsberg in Spaichingen wieder ein Konzert zu Gunsten der Kinderklinik in Tannheim.

Melanie Muñoz (Gesang/Gitarre/Klavier) und Paddy Brohammer (Gitarre/Gesang) werden an diesem Abend von ihren langjährigen musikalischen Freunden Tina Mattes (Querflöte/Gesang) und Gerhard „Gä“ Mattes (Bass) begleitet, so die Pressemitteilung.

„Espiritu del Sur“ ist eine Konzertreihe, deren Schwerpunkt auf Liedern zur inneren Einkehr liegt. Es seien Stücke, die Kraft geben und Mut machten, teils mit christlichem Hintergrund, vor allem aber Lieder mit großen Melodien und Texten mit Tiefgang. Gesungen wird mal Spanisch, mal Deutsch und auch Englisch. Die Texte werden, wie von der Band gewohnt, teilweise übersetzt und musikalisch untermalt vorgetragen. Dabei werden erste Stücke der im nächsten Jahr erscheinenden CD präsentiert.