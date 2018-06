Über eine Spende in Höhe von tausend Euro haben sich die Lehrer und Schüler der Spaichinger Schulen und die Vertreter der Evangelischen und Katholischen Kirchengemeinden gefreut. Am Montagnachmittag übergab der Vorsitzende der Spaichinger Bürgerstiftung, Franz Schuhmacher, den wertvollen Umschlag an den Pastoralreferenten Thomas Blessing. Der bedankte sich herzlich für den großzügigen Betrag. Grund für die Spende ist ein Jugendkonzert, das die beiden Kirchengemeinden und die Schulen für kommenden November planen.

Ausschlafen statt Kirchgang

„Die morgendlichen Schülergottesdienste werden zunehmend schlecht besucht“, sagt Gritli Lücking, Diakonin der evangelischen Kirchengemeinde Spaichingen. Vor allem ältere Schüler würden lieber ausschlafen als zum Gottesdienst zu kommen.

Damit die Verbindung zwischen diesen jungen Menschen und der Kirche nicht vollends verloren geht, haben sich Lehrer und Kirchenvertreter in einer Sitzung eine Alternative überlegt: diese Musikveranstaltung. So soll die Band „Good Weather Forecast“ aus Nürnberg engagiert werden. Deren Elektropoplieder und positive Botschaften sollen die Schüler am 23. November in die Alte Turnhalle locken. Die Bürgerstiftung Spaichingen hält das für ein gutes Projekt: „Musik als verbindendes Element; das könnte funktionieren“, sagt Blessing.

Damit die Kosten der Veranstaltung komplett gedeckt sind, müssen noch ein paar tausend Euro gesammelt werden. Außerdem suchen die Veranstalter noch nach einer Vorgruppe.

Interessierte Musiktalente und Spendenwillige wenden sich an Thomas Blessing von der Katholischen Kirchengemeinde.