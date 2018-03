Museumsanbau kehrt zurück

Mit dem neuen Sanierungsgebiet „Stadtmitte II“ erlebt die Idee eines Anbaus ans Gewerbemuseum, die der Gemeinderat eigentlich schon begraben hatte, eine Auferstehung. Das Sanierungsgebiet soll nicht nur die Seitenbereiche der Hauptstraße mit Kreuzplatz bis zur Angerstraße inklusive des Bereichs Vorgasse umfassen. Sondern es soll, quasi über einen Korridor, auch das Gewerbemuseum einbezogen werden. Der Technische Ausschuss hat am Montag über die Planungen und vorbereitenden Untersuchungen der Stadtentwicklungsgesellschaft (STEG) beraten.

Drei Schwerpunkte lassen sich ausmachen: das Gewerbemuseum mit Einbeziehung der Bahnhofstraße und Realschule, das Karree zwischen Vorgasse/Hofwies und Angerstraße, wo es noch viel Grün gibt für Wohnungsbau und einen Nachbarschaftsplatz, Verkehrserschließung und den Ausbau des Fußwegs sowie der Seitenbereich der Hauptstraße zwischen Kreuzplatz und Angerstraße.

In der Diskussion wollte Heinrich Staudenmayer (FW) auch die Schwärzer-Villa einbezogen haben, Planer Hannes Munk wusste sofort, dass er das Gebäude neben der Realschule meinte.

Munk und sein Kollege Ingo Neumann stellten den Räten das auf acht bis zehn Jahre ausgelegte Sanierungsgebiet, samt Vorarbeiten vor. Die Sanierungsziele hat der Gemeinderat in einer Klausurtagung festgelegt. Die vorbereitenden Untersuchungen und die Anhörung der Träger öffentlicher Belange sowie die Einbeziehung der Bevölkerung seien bereits geschehen.

Die Eigentümer von 66 Gebäudekomplexen, davon 64 Haushalte, seien schriftlich befragt worden, 38 Fragebögen kamen zurück, was einer Quote von 55,9 Prozent entspricht. Die sei sehr gut, so Neumann. Allerdings habe 45 Prozent derer, die anderen haben ja gar nicht geantwortet, keine Veränderungen im Blick, das sind also etwa 19 von 66. An einem altersgerechten Umbau hätten allerdings mehr als die Hälfte der antwortenden Interesse beziehungsweise wünschten eine weitere Beratung. Die antwortenden Bewohner stellen dem Antlitz Spaichingen zudem ein gutes Zeugnis aus: „Ein Drittel aller Befragten nimmt das Ortsbild und die Gestaltung der Straßen und Plätze als insgesamt gut oder sehr gut wahr.“

Der Gesamtförderrahmen liege, so die Planer bei 1,166 Millionen Euro, wovon der Bund, beziehungsweise das Land 60 Prozent, die Stadt 40 Prozent trügen.

An Gesamtkosten sind 4,487 Millionen Euro eingeplant, wobei durch Wiederverkauf 900 000 Euro zurück fließen sollen. Für Grunderwerbe der Stadt sind 960 000 Euro eingeplant, Ordnungsmaßnahmen 2,2 Millionen (davon für private Abbruchkosten 125 000 Euro), Baumaßnahmen 970 000 Euro, davon 370 000 Euro privat, sonstige Kosten 15 000 und Honorare 180 000 Euro. Das bedeutet, dass von der Gesamtsumme von 4,49 Millionen Euro, 3,627 Millionen für städtische Maßnahmen, 365 000 Euro für Vorbereitungen, Planungen und Honorare und 495000 für private Baumaßnahmen verwendet werden sollen. 900 000 Euro sollen an Verkäufen und Ausgleichsbeiträgen wieder hereinfließen. Die Gesamtsumme ist mehr, als bisher bewilligt ist. Deshalb solle die Stadt eine Eigenfinanzierungserklärung abgeben.

Die Fragen von Alexander Efinger (Grüne), Frank Stoffel und Harald Niemann (Pro Spaichingen) im Ausschuss bezogen sich vor allem auch auf die Folgen für die Bürger. Denn mit dem Regelverfahren, das jetzt angestrebt ist, werden bei „bodenwertsteigernden Maßnahmen“ die Anlieger zur Kasse gebeten. Das war beim vereinfachten Verfahren nicht so. Außerdem wollte Stoffel wissen, wie der Gewerbemuseumsanbau in die Planung gekommen sei, er sei nicht in der Klausurtagung des Gemeinderats besprochen worden.

Um Spaichingen mit dem Gebiet aufzuwerten, was das Ziel sei, brauche es außerdem Gestaltungsrichtlinien, sagte Leo Grimm (FDP).