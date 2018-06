Muckenspritzer machen Party

Drei Tage lang vom 2. bis 4. Februar wird sich das kleine Heubergdorf Mahlstetten anlässlich des 25. Jubiläums seiner Zunft in eine Narrenhochburg verwandeln. Obwohl die Mahlstetter Muckenspritzerzunft gerade mal 180 Hästräger umfasst, lassen es sich die Zunfträte mit Zunftmeisterin Jenny Schutzbach und dem Vorsitzenden Simon Aicher an der Spitze nicht nehmen, das 26. Ringtreffen der „Narrenfreunde Heuberg“ auszurichten.

Die Mahlstetter Zunft hat weder Hexen noch eine Garde oder Guggenmusik, dafür aber 150 „Mucken“ und 30 „Spritzer“ und einen Musikverein an ihrer Seite, der in seiner blau-gelben Fasnets-Uniform den Takt angibt. Die beiden Narrenfiguren symbolisieren die Geschichte von 1998, als die Mahlstetter ihren Spitznamen „Muckenspritzer“ bekamen (wir haben berichtet.)

Die beiden Mahlstettener Figuren

Der „Muck“ mit den typischen Facettenaugen einer Mücke trägt auf seinem weißen Kittel Mahlstetter Motive – entweder das Franz-von-Sales-Heim, die Lippachmühle, das Schafhaus oder das Rathaus. Der „Spritzer“ trägt eine freundliche Larve mit roter Nase, einen Feuerwehrhelm mit Lederschutz und Haarbüschel in den Ortsfarben. Auf dem Umhang spiegeln sich in Rot und Gelb die Farben des Feuers auf schwarzem Hintergrund. Auf dem weißen Kittel ist das Brand- und Löschereignis von 1898 stilisiert dargestellt.

Mucken und Spritzer werden den großen Umzug am Sonntagnachmittag zusammen mit den Kameraden vom Musikverein Mahlstetten anführen. 24 Zünfte, mehrere Guggenmusiken, Musikkapellen und Musikgruppen werden die Zuschauer in Schwung bringen.

Interessanterweise hat auch die befreundete Narrenzunft „Spritzenmuck“ Ehingen ihr Kommen zugesagt. Ihre Muckenspritzer in Rot-Weiß mit glänzenden Messinghelmen – die sich in ihrer Chronik auf eine ähnlich „heiße“ Begebenheit berufen – werden die Mahlstetter mit ihrem Besuch auf dem Heuberg besonders erfreuen.

„Mit zwei getrennten Brauchtumsabenden am Freitag und am Samstag in der Mehrzweckhalle wollen wir die Großveranstaltung entzerren“, verrät die Zunftmeisterin. „Es präsentieren sich pro Abend nur neun beziehungsweise zehn Ringzünfte mit ihrem Brauchtum. Neben der Halle haben wir am Sonntag ein Barzelt, in dem die Vereine wirten.“ Der Mahlstetter DJ Tobi Bonito lädt drei Tage lang in sein eigenes Partyzelt ein unter dem Motto „Ich brauch‘ Party“. Am Sonntag werden zehn Besenwirtschaften die Gäste mit Speisen und Getränken versorgen.

Wegen des Umzugs ist die Ortsdurchfahrt Mahlstetten am Sonntag, 4. Februar, von 10 bis 17 Uhr voll gesperrt. Eine innerörtliche Umleitung existiert nicht. An den Ortseingängen sind Parkplätze für die Besucher ausgewiesen. Der Durchgangsverkehr wird großräumig umgeleitet.