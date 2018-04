Muckenspritzer ernennen sieben neue Ehrenzunfträte

Eine große Schar von Mitglieder und Narrenfreunden konnte die Zunftmeisterin Jenny Schutzbach im Sportheim zur Jahreshauptversammlung begrüßen. Im Jahr nach dem großen Jubiläum „25 Jahre Muckenspritzer“ bot die Hauptversammlung noch einmal den Rahmen für zahlreiche Ehrungen.

Jenny Schutzbach erinnerte in ihrem Rückblick an die erfolgreiche und reibungslose Planung und Organisation des Ringtreffens sowie an die Teilnahme an verschiedenen Umzügen und an innerörtlichen Veranstaltungen. Zurzeit zählt die rührige Zunft 281 Mitglieder, davon sind 185 aktiv. Es gibt 125 Mucken, 32 Spritzer und 55 Kinderhäs-Träger.

Ein großes Dankeschön richtete Jenny Schutzbach an die Gemeinde für die Unterstützung, an die freiwillige Feuerwehr für die Brandsicherheitsdienst und insbesondere an den Festauschussvorsitzenden Oliver Aicher sowie an alle, die in irgendeiner Weise der Zunft mit einer guten Zusammenarbeit geholfen haben.

Schriftführerin Linda Schutzbach hat mit ihrem dokumentierenden Auge nochmals im Detail die Ereignisse festgehalten, und Armin Sauter hat über die Ein- und Ausgaben exakt berichtet. Egon Schutzbach dankte im Namen der Gemeinde für die Jubiläumsfeierlichkeiten zum 25-jährigen Bestehen: „Es war ein tolles Fest, welches die ganze Gemeinde zusammengeschweißt hat.“ Die Gemeindeverwaltung sei stolz auf dieses Festwochenende, welches eine sehr gute Werbung für die Gemeinde gewesen sei.

Bei der Wahl der Zunfträte wurden für weitere zwei Jahre bestätigt: als erster Vorsitzender Simon Aicher, als zweite Zunftmeisterin Kathrin Moser, als Schriftführerin Linda Schutzbach, als zweiter Kassierer Arno Villing. Als Beisitzer fungieren wieder Heiner Sauter (Oberspritzer), Siegfried Aicher uns Oliver Aicher sowie als Kassenprüfer Erwin Aicher.

Ehrung für verdiente Narren

Bei der Hauptversammlung der Muckenspritzerzunft wurden zudem verdiente Narren geehrt, die über Jahre hinweg die Zunft mit ihrer tatkräftigen Mitarbeit unterstützen. Den bronzenen Ehrenorden erhielten für zehnjährige aktive Mitgliedschaft Aileen Rauschke und Wiebke Sauter. Den silbernen Ehrenorden erhielten für 20-jährige Mitgliedschaft: Katja Sauter, Martina Schänzel, Monika Scheibner, Elke Sauter, Christoph Specker und Antje Leukart.

Da die Zunft in diesem Jahr ihr 25-jähriges Jubiläum hatte, wurden im Rahmen der Hauptversammlung zudem alle Gründungsmitglieder geehrt und sieben Zunfträte in den Stand des „Ehrenzunftrats“ erhoben: Siegfried Aicher, Edwin Sauter, Heiner Sauter, Arno Villing, Hans-Peter Schweizer, Paul Schilling und Oliver Aicher.