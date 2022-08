MS Ultraschall übergibt Ultraschallschweißmaschine

Die Ultraschallschweißmaschine MS sonxTOP der Firma MS Ultraschall ging jetzt an die RWTH in Aachen. Dies teilt das Unternehmen mit. Laut Meldung kann das Institut für Kunststoffverarbeitung im Forschungsbereich Fügetechnik so seine innovativen Forschungsaktivitäten umsetzen und wichtige, sich aus der Industrie ergebende Fragen beantworten.

Die Ultraschallschweißmaschine von MS ist nach Angaben der Firma mit einem patentierten servoelektrischen Antrieb ausgestattet und kann sowohl kraft- als auch geschwindigkeitsgeregelt schweißen. Mit einer Arbeitsfrequenz dieser Maschine von 30 kHz und einer maximalen Generatorenleistung von 2000 Watt ist sie auf das Ultraschallschweißen von Folien spezialisiert.

Die RWTH Aachen hat damit die Möglichkeit, praxisnah an der Maschine auszubilden und sich mit den Themen im Bereich des Folienschweißens intensiv und auf hohem Niveau auseinanderzusetzen.

Die Firma MS freut sich über diese Kooperation und steht mit ihrem Team der Anwendungstechnik bei Fragen jederzeit zur Seite. Durch die Erweiterung des Unternehmens mit dem Bau eines Competence Centers in Ettlingen, ist auch hier der Fokus auch die Verpackungstechnologie intensiviert worden, heißt es.