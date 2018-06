MS-Entscheidung hallt nach

Die Gemeinderäte haben mit einer Enthaltung bei der Bergsitzung den Haushalt angenommen. Erstmals sind die Reden der Fraktionen nicht als Haushalts- und Jahresreden getrennt, sondern als ein Statement vorgetragen worden. Es ging auch um politische Konflikte von 2014. Fast alle Fraktionen hoben eine Besonderheit dieser etwas verspäteten Bergsitzung heraus: Es war die letzte mit Stadtkämmerer Otmar Hagen, der im September in den Ruhestand gehen wird.

Dieser bekam denn auch von fast allen Fraktionen viel Lob und Wertschätzung für seine umsichtige Haushaltsführung, auch wieder im vorliegenden 33,7 Millionen-Haushalt. Dieser drückt die Pro-Kopf-Verschuldung von 600 auf 578 Euro am Ende des Jahres. Es sind bis auf die Erhöhung der Hundesteuer um einen Euro pro Monat für den Ersthund – beschlossen im vergangenen Jahr im Gemeinderat – keine Steuererhöhungen vorgesehen.

Die größten Investitionen sind: Sanierung und Erweiterung Kläranlage: 2,7 Millionen, Trockenlegung Untergeschoss Gewerbemuseum: 450 000 Euro, August-Hagen-Weg: knapp 400 000, Böttinger Straße: rund 330 000 Euro, Straßenbeleuchtung: 270 000, Laufbahnsanierung im Stadion: 170 000 und Erschließung Heidengraben: 288 000. Fast alle Fraktionen betonten, dass die Stadt sehr gut dastehe, die Infrastruktur auf dem Laufenden ist. Das Atmosphärische im Gemeinderat drang bei einigen Reden der Fraktionen durch. Die Freien Wähler, CDU und die FDP gingen – letztere in einer Art Büttenrede – auf die Entscheidung zur Maschinenfabrik – nämlich kein finanzielles Risiko im Rahmen von 28 Millionen Euro einzugehen – und teils auf Schuldzuweisung durch den Bürgermeister beim Neujahrsempfang ein.

Jede Fraktion setzte für andere Schwerpunkte:

CDU-Fraktionsvorsitzender Tobias Schumacher rief auf, die weitere Sanierung der Hauptstraße im Blick zu halten, vor allem aber auch die Sportanlagen zu sanieren. Auch mehr für die Ehrenamtlichen zu tun sei sein Anliegen. Zur MS: Die Entscheidung angesichts der Alles-oder-Nichts-Haltung der MS in der Ratssitzung eine Woche vor der Gemeinderatswahl sei richtig gewesen. Heute zeige sich, dass in Schura höhere Geländepreise gezahlt worden seien, von Abwärmeabnahme keine Rede sei und der Ankauf der Altimmobilie nie Thema gewesen sei. Alles Bedingungen, die Spaichingen gestellt worden waren.

FW-Fraktionsvorsitzender Heinrich Staudenmayer kritisierte die MS-Entscheidung als „einer der wichtigsten Firmen den Stuhl vor die Tür stellen“. Für die Zukunft meinten die Freien Wähler, jetzt das Hauptaugenmerk auf die Schillerschule zu richten. Außerdem gelte es, mehr Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Die Ausweitung der Jugendarbeit auf Kinder zwischen zehn und 14 lehne er ab. Da seien die Eltern in der Pflicht. Auch Staudenmayer lenkte den Blick auf die Sanierung der Stadionhalle.

Pro-Spaichingen-Fraktionsvorsitzender Harald Niemann sagte, seine Fraktion habe 2015 die Zukunft in den Blick nehmen und Vergangenes vergangen sein lassen wollen. Nach Äußerungen des Bürgermeisters aber beim Neujahrsempfang und anderswo im neuen Jahr wolle man den Ball für ein besseres Miteinander aber nun doch dem Bürgermeister überlassen.

Grünen-Sprecher Alexander Efinger sprach in seiner Rede unter anderem auch die gewünschte Entlastung der Anwohner bei der Hewi-Ausfahrt an, die immer noch nicht realisiert sei. „Gerne hätten wir das Thema in einer öffentlichen Sitzung diskutiert. Doch Bürgermeister Schuhmacher hat dieses Thema nie öffentlich im Gemeinderat beraten lassen.“

SPD-Fraktionsvorsitzender Walter Thesz sprach in seiner sehr programmatischen Rede das Thema sozialen Wohnungsbau an. Dies müsse die Stadt in den nächsten Jahren umsetzen. Weitere soziale Themen gelte es im Auge zu behalten: Schulen, Kinderbetreuung, sichere Arbeitsplätze. In einem habe sich die Stadt abhängen lassen: Gemeinschaftsschulen. Hier sehe die SPD eine Lücke im Bildungsangebot der Stadt.

FDP-Fraktionsvorsitzender Leo Grimm geißelte die „Vertreibung“ der MS gegen den Willen „einer uneinsichtige Mehrheit“, dadurch seien ab 2016 versprochene 1,5 Millionen Euro Gewerbesteuer durch die Lappen gegangen. Schuld daran seien nicht nur die entsprechenden Ratskollegen, sondern auch die Presse. An anderen Stellen bekamen einzelne Räte ihr Fett weg, ebenso die diskutierten Themen wie Ententeich, Ochsenkreisel und anderes. Programmatisches enthielt seine Rückschau nicht.

Woher die neue Stelle kommt

Der Stellenplan für 2015 war heiß diskutiert im Rat, denn es sind diesmal rund 600 000 Euro mehr, gesamt 6,6 Millionen, eingestellt. Alexander Efinger (Grüne) monierte, dass nur im Ausschuss und nicht wie in der Hauptsatzung vorgeschrieben, im Gemeinderat vor allem über eine neue Stelle der Entgeltgruppe 15 für Angestellte beraten worden sei. Eine so hohe Einstufung gab es bisher gar nicht in der Stadt.

Es geht dem Vernehmen nach um die Stelle der Stadtbaumeisterin. Man müsse damit rechnen, dass im laufenden Jahr diese Stelle neu bewertet werde und höher eingestuft werden müsse, so Bürgermeister Schuhmacher. Außerdem habe man durch Ausscheiden der beiden Amtsleiter Kapp und Hagen in den Ruhestand eine Doppelbesoldung für drei bis vier Monate zu gewärtigen. Der Haushalt diene dazu, für alles gewappnet zu sein. Er versprach Efinger, dass der Gemeinderat über alle Beförderungen ab Entgeltgruppe 9 beschließen werde, daraufhin verzichtete Efinger auf einen formellen Antrag, die neue Stelle zu streichen, sondern enthielt sich bei der Beschlussfassung. (abra)