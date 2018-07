Leichte Verletzungen hat sich ein 20-jähriger Motorradfahrer bei einem Sturz am Dienstag gegen 13.20 Uhr auf der Alleestraße zugezogen. Der Biker bog laut Polizei von der Hauptstraße in die 30er-Zone ab und musste einem Fußball ausweichen, der just in diesem Moment aus einem Hofgrundstück auf die Straße rollte. Hierbei stürzte der Zweiradfahrer. Sein Motorrad schlitterte gegen einen geparkten BMW. Der Sachschaden wird auf 1200 Euro geschätzt.