Motorradfahrer verhindert Zusammenstoß

Am Montag ist ein 33-jähriger Motorradfahrer auf der Strecke zwischen Steighaus und Nusplingen mit Glück und Können einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Wagen entgangen. Der 33-Jährige war laut Polizei kurz vor 7 Uhr mit seiner BMW von den Steighöfen in Richtung Nusplingen unterwegs. In einer leichten Kurve kam ihm plötzlich ein Auto auf seiner Seite entgegen. Nur durch sofortiges Ausweichen nach rechts konnte der Motorradfahrer einen Zusammenstoß verhindern. Bei dem Ausweichmanöver streifte er mehrere Meter an der Leitplanke entlang. Ohne zu stürzen brachte der Biker sein Motorrad zum Stehen. Der entgegenkommende Wagen fuhr ohne anzuhalten weiter. Bei dem Streifvorgang verletzte sich der 33-Jährige leicht. Zur weiteren Behandlung kam er nach der Erstversorgung ins Zollernalbklinikum nach Balingen. Am Motorrad entstand nur geringer Sachschaden.