Motorradfahrer schwer verletzt

Wegen eines Abbiegefehlers einer entgegenkommenden Autofahrerin ist am Mittwochnachmittag ein Motorradfahrer in der Straße Kuhwasen in Schömberg gestürzt und schwer verletzt worden. Der 28-Jährige war laut Polizei gegen 16.45 Uhr mit seinem Motorrad auf dem Weg in Richtung Stadtgebiet, als vor ihm ein VW vom Kuhwasen nach links in einen Pferdehof abbog. Er bremste zwar noch kurz ab, prallte aber trotzdem heftig gegen die Beifahrerseite des VW und stürzte. Nach der Erstversorgung kam er ins Klinikum nach Balingen. Die 72-jährige Autofahrerin, die das Motorrad nicht gesehen hatte, blieb unverletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 5000 Euro.