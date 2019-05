Bei einem Auffahrunfall an der Einmündung der Dreifaltigkeitsbergstraße in die Hauptstraße sind am Mittwochabend in Spaichingen ein Motorrad und ein PKW zusammengestoßen, so die Polizei.

Die beiden Fahrzeuge fuhren kurz nach 18 Uhr hintereinander durch die Hauptstraße in Richtung Tuttlingen. An der Einmündung der Dreifaltigkeitsbergstraße musste das vorne fahrende Auto wegen der auf „rot“ wechselnden Ampel anhalten. Das erkannte der 20-jährige Motorradfahrer zu spät, berichtet die Polizei. Er prallte gegen das Heck des PKW und stürzte. Bei dem Sturz verletzte er sich. Die Rettung wurde aber nicht benötigt. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von zirka 1800 Euro.