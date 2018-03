Moritz Weber ist das 100. Karussellkind

Rainer Benner vom Leitungsteam der Primtalmusikschule konnte Moritz Weber als 100. Teilnehmer des Instrumentenkarussells begrüßen. Als Überraschung erhielt Moritz ein T-Shirt mit dem Logo der Musikschule.

Er möchte in den nächsten drei Monaten die Instrumente Schlagzeug, Gitarre und Trompete ausprobieren und so herausfinden, welches Instrument ihm am meisten Freude bereitet und er lernen möchte. Die Instrumente darf er zum Üben mit nach Hause nehmen. So können Interssierte wie Moritz eine Vielzahl an unterschiedlichen Musikinstrumenten ausprobieren, um sich für das richtige zu entscheiden. Schließlich ist es eine wichtige Entscheidung für ein Hobby, welches über einen langen Zeitraum viel Spaß bereiten soll. Zweidrittel der Teilnehmer hätten so an der Primtalmusikschule zu ihrem Wunschinstrument gefunden, teilt die Schule mit.

Das Instrumentenkarussell bildet die Brücke zwischen der musikalischen Früherziehung und dem Instrumentalunterricht wobei auch ältere Kinder, Jugendliche oder auch Erwachsene daran teilnehmen können. In diesem Schuljahr startet das Karussell nochmals ab April und Mai.