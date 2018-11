Die umfangreichen Ermittlungen der Sonderkommission der Kriminalpolizei Rottweil im Falle des in Horb getöteten 57-jährigen Geschäftsmannes haben zur Festnahme und schließlich nach staatsanwaltschaftlicher Vorführung zur richterlich angeordneten Haft eines 27-jährigen Mannes geführt.

Dem Mann wird Mord vorgeworfen.

Der 27-Jährige machte zwar Angaben zur Person und zur Sache, räumte aber die Tat als solches bislang nicht ein. Der Mann wird rechtsanwaltschaftlich vertreten und befindet sich nach wie vor in einer Justizvollzugsanstalt in Haft, so die Polizei und die Staatsanwaltschaft in ihrer Mitteilung.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen der eingerichteten Sonderkommission zu den näheren Umständen und auch zum Motiv der Tat dauern nach wie vor an.