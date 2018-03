„Mongolische Königinnen“ treten in Denkingen auf

Der „Denkinger Filz“ startet am Palmsonntag-Wochenende mit einer besonderen Veranstaltung ins Jubeljahr „1200 Jahre Denkingen“. Die Gruppe selbst kann ihr zwölfjähriges Bestehen feiern. Und natürlich steht „Filz“ im Mittelpunkt der Festivitäten mit einem kreativen Wochenende in Jurte und Scheune.

Neben einer ideenreichen Filzausstellung von heimischen Filzkünstlern in der Scheune findet der Festabend am Samstagabend in einer „Jurte“ vor dem Bürgerhaus statt. Die Jurte ist das traditionelle Zelt der Nomaden in West- und Zentralasien, besonders verbreitet in der Mongolei, Kirgisistan und in Kasachstan. Auch heute noch haben Jurten in der Mongolei eine große Bedeutung, nicht nur die Nomaden, sondern auch Teile der städtischen Bevölkerung leben für einen Teil des Jahres in der Jurte, die im Winter teils wärmer ist als die Häuser. Durch den dicken Woll-Filz über einem Holzrahmen aus Scherengitter, bietet die Jurte den Menschen Schutz gegen Regen, Kälte, Schnee und auch gegen die Sommerhitze.

Der Festabend steht unter dem Thema „Eine innere Reise nach Zentralasien zur Wiege des Filzes mit Geschichten aus dem Alltagsleben, Gesang und Musik aus der Mongolei“. Der Abend wird von den „3 mongolischen Königinnen“ gestaltet. Die Schwestern Baadma (mit vollem Namen: Badamkhorol Samdandamba), Baaka (Badamkhand) und Otgoo (Bat-Otgon) begrüßen die Zuhörer in traditionellen Kostümen und mit mongolischen Gesängen, Tänzen und Märchen. Baadma begleitet sich mit der Tovshuur/Pferdekopfgeige. Sie ist Kultur-Botschafterin der Mongolei und Urtin Duu Sängerin.

Die Mongolen singen gern, nicht nur in ihren Jurten, sondern auch im Dialog mit der Natur, mit besonderen Musizierformen und Gesangstechniken wie dem Urtin Duu-Gesang. Letzterer schildert die Beziehung zwischen Text und Melodie. Ein kurzer Text mit etwa zehn Worten wird von oft nahezu rhythmusfreien Melodienbögen in die Länge gezogen. Der Urtin Duu-Gesang (Lang-Gesang) geht bis auf die Zeit von Dschingis Khan zurück. Dieser war offenbar ein kenntnisreicher Musikfreund, der nicht nur ein 500-köpfiges Palastorchester besaß, sondern auch Wert auf Musik in seiner Khan-Jurte legte. 2005 wurde dieser Gesang von der Unesco als Weltkulturerbe eingestuft. Für Kinder finden an beiden Tagen Mitmachangebote statt.

Das Programm des kreativen Wochenendes in Jurte und Scheune: Samstag, 24. März, 14 Uhr Eröffnung der Filzkunst-Ausstellung; 14 Uhr „Vom Spinnen und Spindeln“ für Kinder, unter anderem mit Märchen erzählen; 19 Uhr Festabend in der Jurte beim Bürgerhaus, eine „innere Reise nach Zentralasien zur Wiege des Filzes: Die „3 mongolischen Königinnen“ gestalten das Programm mit Gesang und Musik.

Sonntag, 25. März, 11 bis 13.30 Uhr Schaufilzen mit bekannten Künstlerinnen; 11 Uhr Filzkunst-Ausstellung; 14 Uhr „Vom Spinnen und Spindeln“ für Kinder und Erwachsene. In der Unteren Stube im Bürgerhaus ist Bewirtung an beiden Tagen. Die Filzgruppe serviert kleinere Menüs, Getränke sowie Kaffee und Kuchen.