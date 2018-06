Mofas kämpfen sich durch den Schlamm

Bei schönstem Sommerwetter sind am Samstagmittag nur fünf Fahrzeuge beim legendären Mofa-Rennen der Denkinger Motorradfreunde gestartet. Auf Grund von Terminverschiebungen fehlten die sonst anwesenden Clubs aus der näheren Umgebung. Auch das sonst übliche Motorrad-Korso von Tuttlingen über den Heuberg zum Festplatz in Denkingen fiel in diesem Jahr aus.

Talheimer Biker sind zu Gast

Doch rechtzeitig zum Start des Rennens machte der Talheimer Biker-Club einen Besuch bei den Denkinger Motorradfreunden, und so standen über zehn blitzblank geputzte Motorräder aller Marken und Größen, für die recht zahlreichen Besucher zum Bestaunen, in Reih und Glied. Um 16 Uhr starteten die vier Mofas und der elfjährige Niklas Lehr aus Böttingen mit seiner kleinen Geländemaschine und kämpften sich Runde um Runde über die mit allerlei Schikanen präparierte etwa 400 Meter lange Rundstrecke.

Niklas Lehr und der Vorsitzende der Denkinger Motorradfreunde, Christian Gruler, fuhren die eine Stunde und elf Minuten dauernde Rennzeit ohne Fahrerwechsel. Nach 110 Runden, eine Runde bevor Colin Wiltschko die schwarzweiße Flagge zum Ende anzeigte, musste Christian Gruler sein Mofa abstellen, da der Tank leer war. Er fuhr auch die meisten Runden und somit die längste Strecke.

Ein Schwarzwälder auf Platz eins

Da Gruler und Lehr außer Konkurrenz fuhren, kamen nur drei Teams in die Wertung. Mit 91 Runden und den beiden Fahrern Tobias Armbruster und Joshua Müller kam das Waldklause Racing Team aus Gütenbach im Schwarzwald auf Platz eins.

Den zweiten Platz schafften Marcel Wagner und Markus Moser von der Narrenzunft Denkingen mit 70 Runden. Dicht gefolgt wurden sie von den Kreidlerfreunden Obernheim mit Tobias Weiß und Hannes Moser.

Neben einem großen mit Wasser gefüllten Container zur Abkühlung der heißen Gemüter gab es anschließend noch eine lustige Beach-Party für alle. Für Speisen und Getränke hatten die Motorradfreunde dabei gut vorgesorgt, so dass bis spät in die Nacht hinein gefeiert werden konnte.