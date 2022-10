Modisch warm bleiben: Wie Schafe beim Gassparen helfen können

Im Laden käufliche Wollkleidung stammt zum größten Teil aus dem Ausland. 95 Prozent der Merinowolle importiert Deutschland aus Australien. Die Schafe im Inland dienen hauptsächlich der Landschaftspflege und Fleischerzeugung. Familie Lohmüller, die schon in der dritten Generation Schäferei in Aldingen betreibt, verkauft die Wolle ihrer Schafe nach Frankreich zu einem Großhändler.

Dass Kleider nicht nur Leute machen, sondern auch warm – darauf besinnen sich Modebewusste mit Blick aufs angesagte Gassparen im Winter. Die aktuellen Modetrends gehen in diese Richtung, sagt die aus Spaichingen stammende Designerin Ulrike Krause.

Die Modegeschäfte spüren einen starken Trend hin zu wärmerer Kleidung, wie unsere Umfrage unter den Läden gezeigt hat. Und noch etwas liegt im Trend: selber Stricken. Gerade hier haben die Protagonistinnen auch die Herkunft der Wolle im Blick. Denn dass die kuschelige Wärme oft mit jeder Menge Tierleid erkauft wird, das spricht sich ebenfalls herum.

Die aus Spaichingen stammende Mode-Designerin Ulrike Krause weiß, welche wärmenden Materialien diesen Herbst und Winter im Trend sind: „Es kommt wieder viel mehr Wolle: Langarmpullover, Kaschmirsocken und Kaschmirschals.“

Das hängt auch mit einem anderen Trend zusammen: „Mit Homeoffice kleiden sich die Leute auch mehr casual und bequemer. Vor allem durch Kaschmirstrickhosen, die jetzt im Trend sind, kann man sich sowohl drinnen als auch draußen mit Turnschuhen oder Boots schön anziehen.“

Das Leben ist im Moment trist genug. Barbara Gengler

Aber gibt es diese Sachen schon in den Läden? Bedingt, sagt ein Insider. Denn die Kollektionen sind meist schon ein halbes Jahr früher designt, und da konnte noch niemand wissen, dass die Thermostate diesen Winter ein, zwei Grad heruntergedreht werden. Dicke Woll- und Strickpullover gibt es aber jedes Jahr zur kalten Jahreszeit im Sortiment.

Kräftige Farben im Trend

So sieht es vor Ort aus: Barbara Gengler von Melba Mode aus Spaichingen sagt, dass ihre Kunden jetzt schon gezielt nach kuscheligen Pullovern verlangen. Aktuell sei Grobstrick im Trend, gern in kräftigen Farben wie gelb und orange gegen den Herbstblues: „Das Leben ist im Moment trist genug.“

Romana Schneider von Funkelmarie aus Wehingen stellt ähnliches fest: „Es gibt viele Kunden, die berichten, dass die Büros jetzt auch kälter sind, und dass sie jetzt mal eine Strickjacke mehr mitnehmen müssen.“

Gerade Strickjacken seien bürotauglich, da sie über eine schicke Bluse getragen werden können. Aber auch kuschelige Pullover, Schals und Mützen verkauft sie derzeit vermehrt. Allerdings will sie ihren Laden aufgeben und hat jetzt Schlussverkauf.

Zwiebelprinzip als Alternative

Die Materialien sind unterschiedlich. Nicht immer greifen Kunden bei Wolle zu, sagt Patricia Berkenkämper-Stahl von der Boutique Kiene: „Die Kunden wollen eher weniger Wolle, da sie kratzt.“

Als Alternative empfiehlt sie – wie auch ihre Kolleginnen – den Lagenlook, bei dem mehrere Schichten übereinander angezogen werden, und falls es drinnen doch wärmer ist, ein oder zwei Schichten wieder ausgezogen werden können. „Hoodies sind auch sehr im Trend diesen Winter, aber auch Steppwesten und Steppjacken.“

Kalt war es früher auch – als es noch keine schnelllebige und ressourcenfressende Modebranche gab, wussten sich die Menschen auch zu helfen. Es wurde gestrickt, gehäkelt, gefilzt. Und genau darauf besinnen sich offenbar einige.

Warme Füße sind wichtig

Das spürt zum Beispiel Barbara Böttcher. Sie verkauft in ihrem kleinen Laden Strick&Stick in der Vorgasse 5 Strickgarn und das nötige Werkzeug. Vor allem die Sockenwolle läuft diesen Herbst Jahr besonders gut. „Es wird immer gesagt, wenn es kalt wird, braucht man warme Füße“, sagt sie.

Und ganz modern zurzeit sind diese Dreieckstücher. Barbara Böttcher

Gerade auch im Büro hielten Socken, Stulpen, aber auch Handschuhe ohne Fingerspitzen, mit denen man gut schreiben und tippen kann, warm. „Und ganz modern zurzeit sind diese Dreieckstücher, die man sich über die Schultern legen kann wie eine Jacke.“

Regionale Ware

Sie lege großen Wert darauf, dass ihre Ware „nur aus dem Ländle kommt“. Den Großteil bezieht sie aus Baden-Württemberg wie Wolle Max aus Geislingen, Prolana aus dem Allgäu oder Rellana. Die Hersteller würden damit werben, dass die Tiere nicht leiden, geprüft habe sie es aber nicht. Wolle aus Deutschland lohne sich, sagt Böttcher: „Wolle aus dem Ausland ist qualitativ nicht so gut, wie unsere.“

Da Wolle so gut wärmt, bleibe sie immer im Trend. „Da ändern sich zwar die Formen, aber die Wolle an sich ist nicht mehr so altmodisch, wie früher. Sondern heute haben sie auch supermoderne Farben.“

Und während das Stricken bisher eher eine Angelegenheit für ältere Frauen ist, beobachtet sie, dass immer mehr Jüngere damit anfangen. Die könnten sich sicher Tipps von den Versieteren holen, meint Böttcher.

Gemeinsam Stricken

Doch das Stricken kann mehr sein, als nur das Herstellen von warmen, schicken Kleidungsstücken: Ingrid Gross aus Wehingen bietet zum Beispiel unregelmäßige Treffen an, bei denen die Frauen nicht nur gemeinsam stricken, sondern sich untereinander auch austauschen können.

Das hat – wie früher – auch den positiven Effekt, dass man immer nur dort heizen muss, wo man sich trifft, sodass die Heizung zuhause für einen Abend ausgeschaltet bleiben kann. Auch sie achtet auf regionale Wolle. Die Firma Opal aus Hechingen habe das Projekt Schafpate und unterstütze so die Albschäferei.