Mehr Wohnraum in den Ortskernen: Modellprojekt startet im Raum Spaichingen

Das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) gibt es in Baden-Württemberg seit 1995, als das ehemalige „Dorfentwicklungsprogramm“ und das vorwiegend wirtschaftspolitisch orientierte „Strukturprogramm Ländlicher Raum“ zum ELR zusammengeführt worden.

Mit dem ELR will das Land die Strukturentwicklung im ländlichen Raum fördern. Die vier Förderschwerpunkte sind die Bereiche Innenentwicklung/Wohnen, Grundversorgung (Bäckereien, Dorfläden etc.), Gemeinschaftseinrichtungen (Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrgernerationanspielplätze etc.) sowie Arbeiten (Bau neuer Produktionshallen, Verlagerung unverträglicher Gewerbebetriebe von Wohn- in Gewerbegebiete etc.).

Aktuell legt das ELR einen stärkeren Fokus auf die Innentwicklung und die Schaffung zeitgemäßer Wohnverhältnisse. In diesen Förderschwerpunkt fließen die Hälfte der Fördermittel.

Sowohl Privatpersonen, Vereine, Kommunen und Unternehmen können im ELR Projektträger sein. Antragssteller im ELR ist jedoch immer die Gemeinde. Die Fördersätze variieren aufgrund der Verwaltungsvorschrift und beihilferechtlicher Vorgaben sehr stark. Die Förderung liegt zwischen 10 und 75 Prozent der zuwendungsfähigen Kosten. Wenn gefördert wird, beträgt die Fördersumme mindestens 5000 Euro und maximal 750 000 Euro.(fawa)

Quelle: mlr-baden-württemberg.de