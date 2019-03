Mitte April geht die Bausaison los

Ab Mitte April geht die Bausaison in der Stadt wieder los. Der Technische Ausschuss hat in seiner Sitzung am Montagabend zahlreiche Aufträge an die günstigsten Bieter vergeben. Nur beim letzten Punkt wurde umfänglich diskutiert: Es ging um ein einheitliches Schließsystem für die städtischen Gebäude mittels Chips. Die werden kommen, aber nur für Gebäude, wo es auch Sinn macht.

Den Auftakt der Bausaison macht der Gehweg vom Stadion bis zum Freibad entlang der Schuraer Straße. Er wird, so wie er ist, nämlich als kombinierter Fuß-und Radweg, von der Balinger Firma Stumpp für eine Angebotssumme von 52256 Euro erneuert. Im Haushalt sind dafür 60000 Euro vorgesehen.

Im Mai sollen die Arbeiten an der Robert-Koch-Straße wieder aufgenommen werden. Hier werden auch die Leitungen erneuert. Die Straße soll bis Ende Juli fertig sein. Beauftragt wurde die Firma Stumpp für 146376 Euro. Bereits im vergangenen Jahr war hier gebaut worden.

Ein weiterer Auftrag geht an die Firma Gebrüder Stumpp, nämlich die Erneuerung der Straße Eschenwasen vom Presswerk bis zur Schuraer Straße. Der Angebotspreis: 117941 Euro. Los geht es ebenfalls im Mai, und fertig sein soll der Bau bis Juli. Für die Deckschichtsanierungen wurden 650 000 Euro im Haushalt eingeplant.

Im Wohngebiet Heidegraben II kommt jetzt der „Feinschliff“. Nachdem fast alle Bauplätze bebaut sind, haben die Räte jetzt Pflasterarbeiten und den Fahrplanbelag vergeben. Zwischen August und September wird die beauftragte Firma Walter aus Trossingen diese Arbeiten ausführen, Angebotspreis: 108 821 Euro.

Für die Ingenieursarbeiten der Sanierung Primdole samt Seitenbereichen zwischen Kreuzplatz und alter Kreissparkasse, ohne den Platz selber, müssen die Planungen überarbeitet werden. Denn diese reichen ins Jahr 2013 zurück. „Stimmen die Zahlen heute noch?“ Diese und ähnliche Fragen müssten beantwortet werden, ehe man in die Ausschreibung der Arbeiten gehe, sagte Bauamtsleiterin Petra Schmidtmann-Deniz. Kostenpunkt: knapp 40 000 Euro inklusive der Ausschreibungen.

Es würden nur die Pläne umgesetzt, die bereits 2013 vom Gemeinderat abgesegnet worden seien, versicherte Bürgermeister Schuhmacher. Stadtrat Heinrich Staudenmayer fragte nach, warum das Büro Breinlinger bei fast allen „Wassersachen“ beauftragt werde. In diesem Fall liege es daran, dass das Büro die ganzen Daten, eine Kanaldatenbank, habe, und die Verhältnisse gut kenne.

Transponder für Stadionhalle

Nachdem das Rathaus bereits mit so genannten Transpondern ausgestattet ist und so der Zugang personalisiert und zeitlich festgelegt werden kann, folgt die Stadionhalle Unterbach, die fast fertig ist, noch in diesem Jahr. Anschließend sollen die weiteren Hallen ausgestattet werden und ab 2021 die Schulen. Die Räte diskutierten, ob die Summe von 210000 Euro gerechtfertigt sei, und kamen, über die Jahre verteilt, zu dem Schluss, dass ja. Allerdings pro Gebäude noch einmal 5000 Euro zu investieren, um die Steuerung zentral im Rathaus zusammen laufen zu lassen, das wollten nur wenige.

Folgendermaßen geht dieses System: Zugangsberechtigte bekommen einen Chip vom Hausmeister, auf dem dieser die Zeiten „gebucht“ hat, in denen die Türen der Hallen und sonstigen Gebäude von der betreffenden Person geöffnet werden können. Damit werde verhindert, dass Schlüssel irgendwie „wandern“ und Gruppen dann in den Hallen seien, wenn sie das laut Belegungsplan gar nicht dürften. Ein zweiter Vorteil sei, dass man Schwierigkeiten mit Versicherungen aus dem Weg gehe, wenn einmal ein Schlüssel verloren geht. Wenn ein Chip verloren geht, wird die Berechtigung einfach per Computer ausgeschaltet.

Heinrich Staudenmayer fragte nach Überwachbarkeit und Datenschutz. In der Tat könne man dadurch immer wissen, wann wer wo hinein- und hinausgegangen sei. Das aber sei sowieso durch die Belegungspläne festgelegt, so die Antwort Bürgermeister Schuhmachers.