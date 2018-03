Mitarbeiter informieren sich zu Gesundheitsthemen

Ganz im Zeichen der Mitarbeitergesundheit ist der Gesundheitstag gestanden, den die Schnee-Gruppe jüngst an ihrem Standort Wehingen zusammen mit der AOK - Die Gesundheitskasse, der Betriebsärztin Dr. Schellinger und dem Fitnessstudio Kerngesund, Wehingen, ihren Mitarbeitern angeboten hat.

Unter Anleitung und Aufsicht der Profis vor Ort konnten die Mitarbeiter des Unternehmens verschiedene Checks durchführen und sich Rat in Sachen gesundheitlicher Prävention einholen. Auf großes Interesse seien etwa die „Schlaganfall-Prävention“ mittels vierfacher Blutdruckmessung sowie der „Neck-Check“ zur Ermittlung der Beweglichkeit der Halswirbelsäule gestoßen. Aber auch an der „Blackroll-Station“ oder beim Anlegen des „Alterssimulationsanzugs“ bildeten sich zeitweise Warteschlangen.

Kostenlose Vorsorgetests

Sehr interessiert waren die Teilnehmer auch an den Kurz-Vorträgen zur Darmkrebsprävention. In diesem Zusammenhang haben die Beschäftigten bei Schnee auch die Möglichkeit, im Kontakt mit einem spezialisierten Institut einen kostenlosen Vorsorgetest durchzuführen, so das Unternehmen.

Für erstaunte Blicke sorgte in vielen Fällen der „Fünf-Sekunden-Buzzer“, mit dem das eigene Zeitgefühl gemessen werden konnte. Fünf Sekunden können ganz schön lang sein ...

Um den Tag auch kulinarisch abzurunden, konnten sich die Teilnehmer mit leckeren Säften und liebevoll zubereiteten Obstspießen bedienen.

„Insgesamt soll mit solchen Aktionen die Sensibilität für die eigene Gesundheit geschärft werden. Insofern freuen wir uns natürlich sehr über das große Interesse und die rege Teilnahme seitens der Belegschaft“, so Joachim Schnee, geschäftsführender Gesellschafter der Schnee-Gruppe.