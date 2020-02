Mit Frauenpower durch den Stamm

Gleich zwei Neuigkeiten gibt es beim Deichelbohren 2020: Erstmals sind im Wettkampf der Schulen auch Frauen am Bohrer gestanden – und die Siegesserie des Gymnasiums ist gebrochen.

Nachdem die Narrenzunft Deichelmaus die Lehrer der Spaichinger Schulen ins Gefängnis – das Gasthaus „Olympia“ – abgeführt hat, haben die Schüler jetzt Fasnetsferien – sogar bis über den Aschermittwoch hinaus! In bunten Kostümen füllten wieder Schüler und Narren den Marktplatz. Prinz Werner I. von Schäberle Hoi wünschte eine glückliche und gesunde Fasnet und eröffnete den sportlichen Wettkampf: „Zwei Lehrer von jeder Schuler sind jetzt dran. Mal sehen, wer es besser kann.“ Das besondere: Jeweils ein Bohrer pro Paar war eine Bohrerin. Mann und Frau wechselten sich jeweils ab.

Diesmal hatte das Team der Rupert-Mayer-Schule die Nase vorn. Die Schillerschule und das Gymnasium – das in den vergangenen Jahren den Sieg beim Deichelbohren „gepachtet“ zu haben schien – teilten sich den zweiten Platz. Die Realschule hatte offenbar den härtesten Stamm zu durchbohren. „Nach vielen, vielen Jahren geht der Pokal an eine andere Schule“, gratulierte Zunftrat-Präsident Steffen May der Rupert Mayer-Schule.