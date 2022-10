Mit dem Planwagen durch die Weinberge

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Samstag, 24. September, machten sich die Jahrgänger 1979 auf in Richtung Kaiserstuhl, um dort den von langer Hand geplanten Tagesausflug zu genießen. Um 8 Uhr startete die Gesellschaft mit dem Jubiläumsbus des Busunternehmens Oberist aus Aldingen am Busbahnhof in Spaichingen. In Freiburg legte man eine kurze Rast ein, um sich mit Fleischkäs- und Frikadellenweckle zu stärken.

Weiter ging es nach Breisach, wo die Jahrgänger aufgeteilt in zwei Gruppen eine interessante Stadtführung bekamen und Einblicke in die Geschichte von Breisach und das damalige Leben erhielten. Danach hatten die Gruppe noch Zeit allein auf Erkundungstour zu gehen. Mit dem Bus ging es dann gegen 14.30 Uhr weiter nach Vogtsburg, wo bereits zwei Planwagen auf sie warteten. Damit ging es in die nahegelegenen Weinberge.

Neben interessanten Informationen zum Weinanbau im Kaiserstuhl und der örtlichen Geologie wurden drei verschiedene Weine verköstigt. Dazu gab es eine Brezel. Das Wetter war sehr durchwachsen war und die Regenschirme mussten immer wieder aufgespannt werden, erschien zum Schluss der Planwagenfahrt ein wunderschöner Regenbogen. Den Abend ließen die Jahrgänger dann im Sürfelkeller in Vogtsburg ausklingen.