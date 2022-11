Dürbheimer wandert mit Fahrrad und Skiern durch den Balkan

Karten für die Filmvorführung sind im Vorverkauf im Backhaus Licht in der Filiale in Dürbheim erhältlich. Eintritt Erwachsene kosten 10 Euro, Jugendliche 5 Euro. Die Veranstaltung findet am Samstag, 12. November, in der Turnhalle Dürbheim statt. Einlass ist ab 18 Uhr, und der Vortrag beginnt um 19 Uhr. Die Bewirtung übernimmt der Sportverein Dürbheim.