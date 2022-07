Mit dem Bus durch Spaichingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Thema war die Stadtbuslinie 135, die leider noch viel zu unbekannt ist und entsprechend wenig genutzt wird. Vom Landkreis Tuttlingen, dem Aufgabenträger für den Busverkehr im Landkreis Tuttlingen, waren Jörg Sattelmayer und Daniel Stache vertreten.

Geschäftsführer Jochen Klaiber begann mit der Entstehungsgeschichte der Buslinie. Mittlerweile hat sich das Verkehrsangebot weiterentwickelt und die Linie 135 fährt vom Bahnhof über das Stadtzentrum und den Busbahnhof durch das Gebiet Grund eine erweiterte Stadtrunde durch die Wohngebiete und bedient auch das Gesundheitszentrum. Sie verkehrt montags bis freitags von 5.30 bis 21.45 Uhr im Stundentakt mit Verdichterfahrten im Schülerverkehr. Samstags werden zwischen 7.15 und 20.45 Uhr sowie sonn- und feiertags zwischen 8.15 und 20.45 Uhr jeweils neun Stadtrunden angeboten.

Die Linie stellt am Bahnhof Spaichingen Anschlüsse zu den Intercity-Zügen in und aus Richtung Tuttlingen/Singen und Stuttgart her. Da in den Intercity-Zügen auch Nahverkehrstickets anerkannt werden, kann man zwischen Tuttlingen und Spaichingen mit Fahrscheinen des Verkehrsverbundes TUTicket fahren. Es ist dadurch noch einfacher und schneller, mit Umstieg am Bahnhof nach Tuttlingen zu kommen - und zurück. Alexander Efinger, Fraktionsvorsitzender der Grünen Gemeinderatsfraktion, bezeichnete die Linie als hervorragendes Angebot, das noch viel zu wenig genutzt wird, weil sie in Spaichingen kaum bekannt ist. Wir sollten diese Stadtbuslinie besser bewerben und bekannter machen, so Efinger. Ein Beispiel dafür könnten Hinweistafeln direkt am Bahnhof sein.

Auch Tamara Stoll von der Grünen Fraktion findet es wichtig, dass das vorhandene Angebot noch weiter ausgebaut wird, da noch nicht alle Stadtteile wie zum Beispiel Hofen angebunden sind. Bei neuen Wohngebieten müsse die ÖPNV Anbindung unbedingt mitgedacht und die Straßengröße entsprechend geplant werden. Die Stadt dürfe nicht nur für Autos gebaut werden.

Die Fraktion habe die Linie selbst lange nicht gekannt und möchte sich nun dafür einsetzen, dass sie bekannter und dadurch auch mehr genutzt wird. Das 9-Euro-Ticket ist die perfekte Gelegenheit, die Stadtbuslinie auszutesten. Denn durch den stündlichen Fahrtakt und die neuen Busse stellt die Buslinie im Gegensatz zu dem Vorurteil gegenüber ländlichem ÖPNV ein attraktives Verkehrsmittel dar.