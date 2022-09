Trotz Behinderung: Kleine Lilly kann wieder mit ihrer Mutter einkaufen gehen

Lilly ist ein süßes kleines Mädchen, das nächsten Monat drei Jahre alt wird. Blinkende Lichter, glänzende Oberflächen, leuchtende Farben, viele abwechslungsreiche Formen liebt sie. Also alles, was man sieht, wenn man zum Einkaufen geht. Sie lacht dann und strampelt und ist ganz aufgeregt. Aber für ihre Mama Diana ist es immer ein Kraftakt, denn Sie muss Lillys Köpfchen stabilisieren, auch wenn ihr Töchterchen im Tragetuch ist.

Eine Hand fürs Kind, eine Hand zum Einsammeln der Waren und Schieben des Einkaufswagens. Jetzt ist das anders. Der Rewe in Spaichingen hat einen speziellen Einkaufswagen angeschafft für 1300 Euro, in dem Lilly sitzen kann, weil das Köpfchen, das ihre Muskeln sitzend nicht halten können, rechts und links Halt hat und der Körper auch.

Gefühllose Zeitgenossen

Diana S. möchte, dass viele Familien von der neuen Möglichkeit erfahren, mit ihrem behinderten Kind entspannt einkaufen gehen zu können. Denn was für Außenstehende vielleicht wie eine Kleinigkeit aussieht, ist für Betroffene ein großer Schritt. Das wird deutlich, wenn Diana S. vom Alltag mit ihrer Lilly erzählt. Und auch davon, wie ignorant und gefühllos manche Zeitgenossen sind.

Es gibt noch nicht mal einen Namen für Lillys Beeinträchtigung

Lilly ist 2019 nach einer ganz normalen, schönen Schwangerschaft geboren. Erst mit der Zeit stellte sich heraus, dass irgendetwas nicht stimmt. Sie konnte nicht - und kann es bis heute nicht, ihr Köpfchen so heben, wie andere Kinder in ihrem Alter. Erst als der Kinderarzt über die Fontanelle in den Kopf schaut, sieht er, dass die Struktur anders ist, als bei anderen Kindern.

Heute wissen Lillys Eltern, dass eine minikleine Abweichung auf dem fünften Chromosom das verursacht, was Lilly von anderen Kindern unterscheidet. So selten, dass es nicht einmal einen Namen dafür gibt. Die spürbarste Folge neben der allgemeinen Entwicklungsverzögerung und der Tatsache, dass sie (noch?) nicht spricht: Muskelschwäche. Deshalb braucht sie spezielle, stützende Hilfsmittel: Buggy, Hochstuhl und anderes.

Mitdenken wäre schön

Weil Diana S. immer wieder erleben muss, was es eigentlich zur Unterstützung von Familien wie ihrer gibt, das einem aber niemand aktiv mitteilt, ist ihr wichtig, anderen Eltern vom neuen Rewe-Einkaufswagen zu erzählen. Zum Beispiel hätte sie selbst sich gewünscht, dass ihr beim Antrag auf einen Behinderten-Parkausweis auch gleich gesagt wird, dass sie Anspruch auf einen Landesfamilienpass hat.

Die Kraft für das Wichtige behalten

Denn eines berücksichtigen Menschen, die nicht in der Lage sind wie Lillys Eltern, selten: Sich um ein Kind wie ihre Kleine kümmern zu können mit den verschiedenen Therapien, Arztbesuchen, Operationen (Fünf in diesem Jahr!), dem viel aufwändigeren Umgang, um ja nichts falsch zu machen bei diesem zerbrechlichen Körper, die Notwendigkeit, die Versorgung selbst zu übernehmen, weil das Kindchen von anderen Leuten so verunsichert ist, dass es die ganze Zeit schreit - das alles und mehr kostet so viel Kraft. Was an Kraft noch da ist, sollte der Familie, der Beziehung gehören und nicht Diskussionen mit der Krankenkasse um Hilfsmittel oder mit unverständigen Zeitgenossen.

„Lassen Sie Ihr Kind doch daheim“

Denn es konnte tatsächlich passieren, dass beim Jonglieren zwischen Einkaufswagen, dem Stützen des Köpfchens im Tragetuch, unter der Maske Durchschielen, dem Angeln nach dem Geldbeutel und dem Platzieren der Ware auf dem Kassenband, andere Kunden zu motzen anfingen oder sinnlose Kommentare abgaben wie „Lassen Sie ihr Kind doch daheim.“

Heute ignoriere ich die ganz gepflegt. Diana S.

Wenn ihr Mann abends nach Hause kommt und sich um Lilly kümmert, dann noch kurz vor Geschäftsschluss hektischen Loszuhasten zum Einkaufen - nur weil andere Menschen kein Verständnis haben? Oder mit Abholservice bestellen, obwohl doch jeder Mensch seine frische Ware gern selber aussucht und zudem das Einkaufen für Lilly sogar einen therapeutischen Aspekt hat?

„Heute ignoriere ich die ganz gepflegt“, sagt die junge Mutter. Auch diejenigen, die meinen, sie müssten dumme Sprüche machen, weil sie auf dem Behindertenparkplatz parkt, oder sich womöglich mit dem Auto noch in den Weg stellen, wie oft auf dem Reweparkplatz.

Alle Märkte angeschrieben

Jetzt hat sich aber der eine zusätzliche Kraftaufwand gelohnt. Sie habe alle Spaichinger Läden angeschrieben und auch Edeka Milkau in Aldingen und als sich nichts tat, bat sie Bürgermeister Markus Hugger um Unterstützung. Der hat offenbar auch ein gutes Wort eingelegt. Jedenfalls seit Dienstag ist er da, der spezielle Einkaufswagen, der die Kinder seitlich stützt, samt Gurt flexibel anpassbar ist, bis zu einem Gewicht von 35 Kilo benutzt werden kann.

Einfach an der Kasse fragen

Diana S. freut sich sehr darüber, dass Rewe diesen Schritt gemacht hat. Es gebe viele Betroffene, das sehe sie beim Frühförderzentrum, Kinderarzt oder auch in den Internet-Gruppen, in denen sie sich mit anderen Eltern vernetzt. Nun wolle sie auch mit Zetteln in Apotheken oder diesen Einrichtungen auf das Angebot aufmerksam machen, das Familien mit diesen besonderen Kindern das Leben erleichtert.

Einfach an der Kasse fragen.