Mit Bus oder Bahn zur Arbeit geht oft gar nicht

Das Land will bis 2030 die Zahl der Fahrgäste im ÖPNV in Baden-Württemberg verdoppeln. Ein wesentlicher Hebel dazu soll „der flächendeckende und massive Ausbau des ÖPNV-Angebots durch spürbare Fahrplan- und Taktverdichtungen“ werden, so Verkehrsminister Winfried Hermann. Mit einer Mobilitätsgarantie will die Landesregierung für ein verlässliches Angebot im öffentlichen Verkehr von fünf bis 24 Uhr sorgen, und zwar sowohl im städtischen als auch im ländlichen Raum, und so „einen deutlichen Anreiz zum Umstieg vom Auto auf Bus und Bahn setzen“, so der Minister.

In Vorbereitung zur Mobilitätsgarantie will das Land bis 2026 die rechtlichen Rahmenbedingungen prüfen und eventuell anpassen, damit die Kommunen Wohn-, Gewerbe- und Handelsstandorte besser mit ÖPNV-Angeboten erschließen können, aber auch wichtige Infrastrukturen wie etwa Krankenhäuser und sonstige gängige „alltägliche Ziele“ – auch beliebte Freizeitziele. (fawa)