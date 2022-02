Samstag Redoute für alle

Weil die Mehrzahl der Spaichinger und ihre Freunde erst am Fasnetssamstag als Gäste auf youtube online dabei sind, ist die Berichterstattung diesmal anders. Es soll ja spannend bleiben. Zumal ein „Blauer“ sich als Naturtalent entpuppt, Gäste von weit her Glanzpunkte setzen, jugendliche Newcomer sich ganz stark einbringen und Prinz Markus und Prinzessin Daniela eine famose Figur machen. Deshalb ist das hier ein Bericht darüber, wie an einem einzigen Abend die Fäden bei der Generalprobe zusammen geflochten werden und wer hinter den Kulissen fürs Funktionieren sorgt. (abra)