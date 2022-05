Missionsabend im Edith-Stein-Haus mit Sr. Theresina

Bei einem Missionsabend am Mittwoch, 25. Mai, um 19.30 Uhr, im Edith-Stein-Haus der katholischen Kirchengemeinde Spaichingen berichtet Sr. M. Theresina Fehrenbacher mit Bildern von ihrer Missionsarbeit. Veranstalter ist die katholische Kirchengemeinde St. Peter und Paul, Darüber hinaus wird Fehrenbacher am Samstag, 28. Mai, in der Vorabendmesse um 18.30 Uhr sowie am Missio-Sonntag, 29. Mai, um 10.30 Uhr in der katholischen Kirche von Spaichingen predigen. Sr. M. Theresina Fehrenbacher ist Franziskanerin von Siessen, und im kommenden Jahr werden es 30 Jahre, dass sie in Brasilien tätig ist. Momentan ist sie im Heimaturlaub in Deutschland. Der Missio-Sonntag, der in der katholischen Kirche überall gefeiert wird, soll daran erinnern, dass es eine Weltkirche ist und als solche das Reich Gottes auf Erden zusammen aufbauen wollen. Von Anfang an war das Christentum eine missionarische Religion, und der Auftrag Jesu „Geht hinaus in alle Welt und tauft alle Menschen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Hl. Geistes“, wurde sehr ernst genommen. Gleichzeitig hat die kath. Kirche immer nach dem Prinzip gehandelt, dass es bei diesem Auftrag nicht nur um das Predigen des Wortes Gottes geht, sondern auch um die konkrete Hilfe für Menschen, die in Not sind.