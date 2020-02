„Winfried komme sofort heraus, sonst erstürmen wir dein Haus.“ Mit diesem Geschrei haben beim närrischen Staatsempfang für die schwäbisch-alemannischen Zünfte die drei Narrenpolizisten, darunter der Büttel aus Frittlingen, und der Präsident der Vereinigung Schwäbisch Alemannischer Narrenzünfte (VSAN), Roland Wehrle, den Ministerpräsident (MP) Winfried Kretschmann punkt 12 Uhr aus dem Neuen Schloss in Stuttgart geholt. Mit dabei waren Narren vom Narren-Freundschaftsring Schwarzwald-Baar-Heuberg (siehe Infokasten).

Nach der Machtübernahme überschütteten die Narren den MP zuerst mit kiloweise Ritterschokolade, die Kretschmann zum Stressabbau tagsüber stundenlang futtert. Kretsch-mann, der seinen Anzug gegen ein grünes Gewand und eine Narrenkappe eingetauscht hatte, entgegnete: „Für mich ist Fasnet die schönste Zeit, und ich muss da schon viel hören, aber das tut mich gar nit stören“. Nach so viel Süßem von den Narren fiel es ihm auch gar nicht schwer, die Forderung der Narren zu erfüllen und zu geloben, die schwäbisch-alemannische Fasnet zu ehren und nach Kräften zu fördern.

Zudem schwor er, die von ihm gepflegte schwäbische Mundart zu erhalten; dafür zu sorgen, dass weiterhin Konfetti verwendet werden kann, dass bei Eröffnung von „Stuttgart 21“ die Narren Champagner und edelste Menüs erhalten, statt den üblichen Linsen mit Spätzle und Saitenwürst, und dass Fasnet und Narretei nach Wilhelm Busch ein Hauptfach im Unterricht werden. Als Gastgeschenk überreichten die Narren 3333,33 Euro als Spende für die Stiftung „Singen mit Kindern“ an deren Vorsitzende Gerlinde Kretschmann. Angeführt wurde der Zug der Zünfte zum Neuen Schloss von der Latschari-Musik aus Rheinfelden.

Im Festsaal ging es bei Musik und Singen lustig zu. Einige Narren gaben unserer Zeitung bekannt, was dieser Tag für sie bedeutet und weshalb sie der Einladung gefolgt sind:

Thomas als Hex von Dürbheim hat vermutlich mit seiner Aussage den Nagel auf den Kopf getroffen: „Weil die Linsen mit Spätzle und sogar Saiten einfach besser schmecken wie die dünne Kartoffelsuppe in Freiburg.“ Nun ja, in Stuttgart feiern die Narren ja auch auf einer höheren Ebene, meinten seine Freunde. Brauchtumer Theo Vopper aus Dürbheim ist stolz darauf, dass der Landesvater die Narren empfängt. Der Graf von Dellingen, Ralf Schräpel aus Aldingen, freut sich jedes Mal auf den Empfang im Schloss, da er dort auch Narren aus anderen Regionen trifft.

Das Strohhansele Berthold Maurer aus Spaichingen war noch nie bei solch einem hohen Empfang dabei. „Erst im Alter komme ich in diesen Genuss und bin gespannt, was alles auf mich zukommt“, sagt er.

Die Köhlergret Björn aus Deilingen-Delkhofen war schon einige Male Gast in Stuttgart. „Heute will ich mir ein klein wenig von den Steuergeldern zurückholen.“ Natürlich freue er sich stets auf neue Narrengesichter. „Es ist für mich als Narr eine große Ehre, am Empfang des Landesvaters teilzunehmen“, sagte der Frittlinger Narro Luitgard Wenzler. Sie war schön öfter mit dabei, und findet es einfach toll.

Zunftmeisterin Sonja Vogel als heutige Geis aus Tuttlingen ist zum ersten Mal dabei. Es sei eine tolle Sache, die ja schon Tradition besitze, und für sie sei es ein besonders schöner Tag und ein Erlebnis, mit den vielen anderen Narren zu feiern. Alana Pfau als Schlösslebühlhex aus Aldingen freut sich riesig, dass sie dabei sein durfte. Für den Polizisten aus Frittlingen alias Nicole Roth war es eine besondere Freude und Genugtuung, dass sich MP Kretschmann ihr unterwerfen musste.

Das ganze Jahr über freut sich Präsident Kurt Szofer auf die Einladung aus Stuttgart: „Bei dem Empfang hat man das Gefühl, dass unsere Arbeit um Brauchtum und Tradition eine Wertschätzung erfährt. Zudem ist es stets ein besonders schönes Fest.“

Aber nicht nur die Narren freuen sich in Stuttgart dabei zu sein, auch Landesmutter Gerlinde Kretsch-mann hat ein großes Gefallen an diesem Empfang. „Besonders fasziniert mich die Vielfalt und Farbenpracht der Narren aus dem Schwäbischen.“ Im Übrigen feierte sie zusammen mit den Narren den ganzen Tag, während MP Kretschmann vorzeitig zur Arbeit abberufen wurde.

