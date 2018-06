Minikreisel sorgt in Spaichingen für Diskussion

So mancher Spaichinger wird sich noch mit Schrecken an die Kreuzung Hausener Straße/ Westring/ Max-Planck-Straße erinnern. Immer wieder kam es dort in den 90er-Jahren teils zu schweren Unfällen. Deshalb hat die Stadt zur Entschärfung des Unfallschwerpunkts im Jahr 2001 einen Minikreisel mit einer sogenannten Schildkröte bauen lassen. Ute Martinis aus dem Lehmgrubenweg ist mit dieser Lösung aber nicht ganz zufrieden.

Egal, ob die 48-Jährige zur Arbeit oder zum Einkaufen fährt – mindestens zweimal täglich muss sie mit ihrem Auto durch den Minikreisel. Vor allem zu den Stoßzeiten komme es dort zu brenzligen Situationen. Martinis schildert: „Wenn es Autofahrer eilig haben, schießen sie einfach geradeaus über den Kreisverkehr. Oder Lastwagenfahrer mühen sich ab, ihr Gespann durch den engen Kreisel zu manövrieren.“ Zu eng, nicht alltagstauglich, auch für Fußgänger zu gefährlich – so beschreibt sie den Kreisel. Sie weiß aber auch: Den Kreisverkehr größer bauen, das werde wohl wegen der beengten Lage kaum gehen.

Wunsch nach Fußgängerüberweg

Deshalb wünscht sie sich zumindest einen Fußgängerüberweg in der Max-Planck-Straße: „Dann kommen die Kinder wenigstens sicherer von der Lehmgrubensiedlung zur Bushaltestelle auf Höhe Hohner.“ Denn als Autofahrer müsse man sich im Kreisel so stark auf den Verkehr konzentrieren, dass man kaum noch Augen für zusätzlich kreuzende Fußgänger habe. Einen solchen Vorstoß haben die Anwohner laut Martinis bereits vor neun Jahren gemacht. Passiert sei in all den Jahren aber nichts.

Hauptamtsleiter Winfried Kapp weiß von den Sorgen der Anwohner: „Wir waren vor Ort und haben uns die Situation angeschaut.“ Mehrfach habe die Verwaltung untersucht, ob in der Max-Planck-Straße eine Querungshilfe für Fußgänger, also eine Mittelinsel, möglich ist. Doch da in der Max-Planck-Straße wegen der Industriebetriebe viele Lastwagen verkehren, sei das aus Platzgründen nicht umsetzbar: „Zwei Lastwagen und eine Mittelinsel – das funktioniert nicht.“ Zudem verweist er darauf, dass sich die Verkehrssituation im Vergleich zu den 90er-Jahren deutlich verbessert habe.

Das zeigen auch die Zahlen der Polizei: Allein in den vergangenen fünf Jahren sind die Unfallzahlen immer weiter zurückgegangen. Haben sich 2010 noch fünf Unfälle aufgrund von Vorfahrtsverletzung ereignet, ist es 2014 noch einer gewesen. In diesem Jahr habe man bisher überhaupt keinen Unfall erfasst, teilt das Polizeipräsidium Tuttlingen auf Anfrage des Heuberger Boten mit.

Franz Schuhmacher, der den Kreisel stets vom Wohnzimmer und seinem Büro aus im Blick hat (sein Privat-Grundstück und das des Familienbetriebs grenzt an die Kreuzung), sagt: „Wenn jeder Rücksicht nimmt, kommt es hier zu keinen Problemen.“ Klar gebe es den ein oder anderen Autofahrer, der quer durchfahre, aber der Kreisel habe sich bewährt. Aber der ehemalige Spaichinger Stadtrat sagt auch: „Ein größerer Kreisel wäre sicher eleganter gewesen.“

Weiteres Verkehrsärgernis

Ein weiteres Ärgernis-Verkehr-Thema beschäftigt die Bewohner der Lehmgrubensiedlung: der Ortsausgang in Richtung Hausen ob Verena. Sowohl Ute Martinis als auch Nachbar Michael Röhrer haben zu dieser Seite hinaus ihren Balkon beziehungsweise ihre Terrasse. Beide sind sich einig: Hier werde gerne einmal hoch gerast. Messungen seitens der Stadt hat es seit Längerem nicht mehr gegeben, sagt Hauptamtsleiter Winfried Kapp. Deshalb will man diesen Straßenabschnitt auf die Agenda nehmen. Bürger können übrigens jederzeit der Stadt melden, wo sie Blitz-Bedarf sehen.