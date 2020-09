Millionenprojekt in den Alpen kommt gut voran

Beim Großprojekt der DAV-Sektion Oberer Neckar in Imst/Tirol geht es voran: Für knapp drei Millionen Euro wird die Anhalter Hütte generalsaniert. Jetzt stand das Richtfest an. Die Sektion des Deutschen Alpenvereins hat auch zahlreiche Mitglieder aus dem Raum Spaichingen und dem Landkreis Tuttlingen insgesamt.

Die Maschinen auf der 2040 Meter hoch gelegenen Hüttenbaustelle am Fuße der Heiterwand verstummten, als Rudolf Mager, Vorstand der DAV Sektion Oberer Neckar, den Richtbaum am First festnagelte. Der jüngste Zimmermann der Firma HTB aus Arzl erhob das Glas zum dreifachen Hoch auf Bauherrn, Architekt und Handwerk. Unter dem Beifall der Gäste zersplitterte das Trinkglas am Boden: „Gesegnet sei das Haus zur Stunde“.

Es war immer wieder von Stolz und Zufriedenheit die Rede, so eine Pressemitteilung. „Eine sehr gute Projektvorbereitung und -betreuung haben Vertrauen auf allen Seiten geschaffen. Der sichtbare Stolz der Handwerker auf das geschaffene Werk ist der Beweis.“ Die Identifikation der Handwerker aus der Region mit dem Hüttenprojekt ist für Mager der Schlüssel zum Erfolg. Oft kämen die Partnerinnen, Eltern und Kinder der Handwerker zum Besuch und zum Schauen vorbei.

„Es hat schon einen familiären Charakter, wie diese anspruchsvolle alpine Baumaßnahme auch von außen wahrgenommen wird“, stellte Robert Kollbitsch, der Leiter des Hüttenreferats aus München, fest. Ihn fasziniert die Organisation der Hüttenzeit durch die Sektionsmitglieder, die die Handwerker in wechselnden Teams vor Ort versorgen. „Dieser Einsatz ist beispielhaft.“

In der Baubesprechung stand der denkmalgeschützte historische Hüttenteil, erbaut 1912, im Mittelpunkt. Reinhard Rampold vom Bundesdenkmalamt, Abteilung Tirol, war mit zwei Restauratoren zur Hütte aufgestiegen, um die Arbeiten in der Gaststube durchzusprechen. Seit wenigen Wochen erst steht die Hütte unter Denkmalschutz. „Nun gilt es nachzusteuern“, so die Mitteilung. Es gehe um Sprossenfenster, Holzboden, Mobiliar und Vertäfelungen im Abgleich mit historischen Bildaufnahmen. „Dieser Kontrast zwischen alt und neu, zwischen historischer Gaststube und neu erstelltem Zubau, macht die Hütte einzigartig und ist gleichzeitig eine Herausforderung,“ fasste Architekt Christof Birkel zusammen. Er ist froh mit dem Hüttenwart Rony Dreher aus Denkingen einen erfahrenen Holzfachmann aus der Sektion an seiner Seite zu wissen.

Carmen Kathrein, über 25 Jahre die beliebte Pächterin, kam mit langjährigen Mitstreitern. Das Staunen war groß, in welchem Umfang und in welchem Tempo die Hütte grundlegend erneuert wird. Am 18. Mai, als auf der Passstraße die Lawinen- und Murenberäumung abgeschlossen war, wurde das Projekt mit dem Abbruch der Anbauten aus den 70er Jahren gestartet. Bis Ende Oktober gilt von Montag bis Donnerstag die Erlaubnis für Lkw- und Sonderfahrten zum Helikopter-Abflugplatz auf der Passhöhe. Dank guten Wetters und dem Einsatz der Firmen ist die Maßnahme dem Zeitplan laut Mitteilung leicht voraus. 5000 Heli-Flugminuten waren bisher notwendig, um die Baustelle mit Baumaterial und Lebensmitteln zu versorgen und die Handwerkerteams auf die Hütte zu bringen.

Mit Spannung schaut Stefanie Arnold, 2. Vorsitzende und Projektkoordinatorin, auf den Endspurt im verbleibenden Jahr. Das Wetter muss weiterhin mitspielen. Die Hüttenzeitteams, die wochenweise jeweils samstags wechseln, werden nun noch stärker gefordert. Mit Start der Außenanlagen und des Innenausbaus sind bis zu 30 Handwerker von Montag bis Freitag auf der Hütte und wollen gut versorgt sein.

Nach großem Lob für den Richtfestschmaus an das Hüttenzeitteam von Roswitha Bronner verließen Firmen und Gäste die Hütte. Schnell wurde aufgeräumt und Rony Dreher übernahm das Kommando: Ein neuer Arbeitseinsatz begann mit dem Ausnageln vom Abbruchholz und Herrichten als Brennholz. Später kam Verstärkung, angeführt von Micha Cieminski, Hüttenwart Heiterwandhütte, und dem Jugendreferenten der Sektion, Simon Huss. Ein geselliger Hüttenabend war die Einstimmung für die Arbeiten, die an zwei Tagen anstanden. Es galt, die 100 Jahre alte Schüttung aus der Holzdecke im Obergeschoss zu entfernen. Eine staubige Angelegenheit – bei der ein guter Mund-Nasenschutz, unabhängig von Corona, ein wichtiges Utensil war. Das neue Hüttenzeitteam mit Familie Schneider aus Seedorf hatte gleich ein auf 16 Personen angewachsenes Sektionsteam zu bekochen.