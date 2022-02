Von Alter bis Gehaltsklasse: In der Region wird durchgezählt - und Sie müssen mitmachen!

Das hat der Mikrozensus 2011 über Spaichingen herausgefunden

Ende 2023 sollen alle Daten aus dem aktuellen Mikrozensus für die Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. Doch was kam eigentlich beim Zensus 2011 raus? Ein Blick auf die Zahlen rund um Spaichingen:

Insgesamt hatte die Stadt im Jahr 2011 12311 Einwohner. Davon waren 1254 Ausländer. Damit lag deren Anteil bei 10,2 Prozent. 2553 Einwohner waren unter 20 Jahre, 2577 über 65 Jahre alt.

Die Einwohner verteilen sich nach wie vor sich auf ein Gebiet von 1850 Hektar. Das bedeutet umgerechnet 666 Personen pro Quadratkilometer. Zum Vergleich: Der Landeswert lag 2011 bei 295 Personen pro Quadratkilometer, für eine Großstadt wie Stuttgart liegt der Wert sogar bei 2850 Einwohnern pro Quadratkilometer.

In Spaichingen lebten 2011 durchschnittlich 2,4 Personen in einem Haushalt. Nur etwa die Hälfte aller Einwohner hatte in diesem Jahr ein Auto: 2011 kamen 549 Pkw auf je 1000 Einwohner.

Das Statistische Landesamt widmete der Stadt Spaichingen auch einen Artikel in seinem Monatsheft, erschienen im Februar 2020. Hier heißt es: „Die Chance auf eine Beschäftigung in Spaichingen hat in den vergangenen 10 Jahren stark zugenommen. So hatten hier 2018 rund 5586 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte einen Arbeitsplatz. Dies sind fast 24 Prozent mehr als 2008.“ (khr)

