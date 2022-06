Mika Rempp und Leon Lenz überzeugen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Als am 22. Juni die Ergebnisse der dritten Runde der Internationalen Junior Science Olympiade (IJSO) verkündet wurden, war die Freude für zwei Schüler des Schülerforschungszentrums Tuttlingen groß. Mika Rempp (Klasse 9, Immanuel-Kant-Gymnasium Tuttlingen) wird als bester Schüler das Bundesland Baden-Württemberg im Bundesfinale des Wettbewerbs im September vertreten und gehört damit zu den besten 39 Schüler:Innen des Wettbewerbs, der mit über 3500 Schüler:Innen begonnen hatte.

Zwar nicht für das Bundesfinale qualifiziert, aber durch die herausragende Leistung in seiner Altersgruppe bundesweit mit dem zweiten Platz ausgezeichnet, wurde Leon Lenz (Klasse 5, Immanuel-Kant-Gymnasium Tuttlingen).

Betreut wurden die beiden Schüler gemeinsam mit zehn weiteren Drittrundenteilnehmer:Innen der interdisziplinären Olympiade, in der die Fachbereiche Biologie, Chemie und Physik relevant sind, von einem Betreuerteam am Schülerforschungszentrum Tuttlingen (Katharina Kaltenbach, SFZ und IKG Tuttlingen (Biologie), Teresa Steri, IKG Tuttlingen (Chemie) und Henning Blötscher, Gymnasium am Romäusring Villingen (Physik)).