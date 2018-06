Mezger meistert als TV-Chef schwierige Zeit

Vier Jahre ist es her, dass Edgar Mezger zum Vorsitzenden des Turnvereins gewählt wurde. Das war 2010. Eine schwierige Zeit für den Verein. Doch Mezger meisterte sie. Nun hat er aus gesundheitlichen Gründen sein Amt zur Verfügung gestellt.

Jochen Linsenmann von der Geschäftsstelle des Vereins erinnert sich: „Damals hatten wir noch das Sportheim, durch das hohe Kosten für unseren Verein aufgelaufen sind.“ In viel Eigenarbeit haben Mitglieder das Vereinsheim in der Jahnstraße aufgebaut. Es sollte ein Treffpunkt für die Sportler werden, der TV plante einen Gastronomiebetrieb, erläutert– der neue Vorsitzende Dietmar Schanzenbach. Doch die einzige Einnahmequelle blieb eine gelegentliche Vermietung der Räumlichkeit. Jährlich beliefen sich die Kosten auf eine mehrstellige Summe – Geld, das im Sportbetrieb fehlte.

Edgar Mezger – ein Manager

„Ich bin es gewohnt, einen Betrieb technisch zu managen“, sagt Mezger. Ihn reizte die Vorstellung, Vergleichbares im Verein zu tun. Er ist Diplom-Ingenieur und hat unter anderem ein Finanzsystem eingeführt, dass man sonst eher aus der Industrie kenne. Vierteljährlich wird überprüft, wie der Verein dasteht. Dass er aus der Wirtschaft kam, sagt Linsenmann, habe man ihm immer angemerkt.

Mezger habe damals den Verkauf des Sportheims in die Wege geleitet. 2011 dann endlich der Verkauf. Aufatmen im Verein. „Uns ist dadurch eine große Last abgenommen worden“, berichtet Linsenmann.

Geradlinig sei Mezger, so Linsenmann. Und als Vorsitzender habe er einen Blick für die Zukunft gehabt und sei offen für Neues gewesen. Schanzenbach bestätigt das: „Edgar Mezger ist angetreten, um etwas in Bewegung zu setzen.“ Unter seiner Leitung sei unter anderem auch das Kursstudio errichtet worden – ein angemieteter Raum in der Hauptstraße, in dem heute zahlreiche Kurse von Bodyforming bis Zumba stattfinden.

Vier Akte seines Handelns

Für Mezger selbst sind „vier Akte“ in seiner vierjährigen Amtsperiode wesentlich: Zunächst habe der Verein es geschafft, dass in den Turnhallen Spaichinger Schulen trainiert werden konnte. Gerade in den Wintermonaten war das natürlich ein Vorteil. Als „zweiten Akt“ nennt Mezger den Verkauf des Vereinsheims. „Der dritte Akt war der, dass wir im Handballbereich und in der Turnabteilung lizenzierte Trainer bekamen – also Leute, die besonders gut ausgebildet waren“, so Mezger. Und ein vierter Akt seien die Vorbereitungen zum 150-jährigen Bestehen des Vereins gewesen.

Viel Positives hat Mezger in vier Jahren als Vorsitzender des Turnvereins in Bewegung gebracht. War das Amt des Vorsitzenden auch für ihn ein positives Erlebnis? „Selbstverständlich! Ich habe das Amt mit Herz, Leib und Seele ausgeführt.“