Optimismus für das Frühjahr 2021: Nach der erfolgreich abgeschlossenen Bildungs- und Berufemesse unter Hygienebedingungen sollen auch die DST Dreh- und Spantage Südwest in Villingen-Schwenningen vom 14. bis 16. April 2021 stattfinden. Dabei sind zahlreiche Metall bearbeitende Betriebe aus der Region Spaichingen-Heuberg traditionell präsent.

„Wir registrieren ein hohes Interesse für die DST, darunter auch vermehrt Anfragen von neuen Ausstellern“, wird Stefany Goschmann, Geschäftsführerin des Veranstalters SMA Südwest Messe- und Ausstellungs-GmbH, in einer Pressemitteilung des Veranstalters zitiert.

Coronabedingt mussten viele Fachmessen absagen oder auf Online-Veranstaltungen ausweichen. Diese Monate hätten aber auch für alle erkennbar die große Bedeutung von Präsenzmessen gerade für die mittelständische Wirtschaft gezeigt, nachdem sie eben ausgefallen waren.

„Direkte, persönliche Kontakte sind für Geschäftsbeziehungen einfach unschlagbar. Anbieter trifft Kunden und Partner face-to-face, alle vom Fach und mit vergleichbaren Problemstellungen.“ Daraus entwickelten sich konstruktive Gespräche für Lösungen.

„Präsenzmessen wirken als starke Katalysatoren wirtschaftlicher und technologischer Entwicklung. Das haben Aussteller und Besucher vermisst, diese Kontakte brauchen wir in dieser Zeit des Aufbruchs besonders dringend“, zitiert die Pressemitteilung weiter.

2019 zählte die im Zwei-Jahres-Turnus stattfindende Fachmesse 169 Aussteller und 3684 Besucher.

„Wir sind bei der DST sehr flexibel in der Raumplanung und haben bei unserer Jobs for Future im September wertvolle Erfahrungen in der praktischen Umsetzung von Hygienekonzepten gesammelt – angefangen von der Besucherregistrierung über Zählsysteme und Abstände bis hin zur Maskenpflicht“, so die Messe-Chefin in der Pressemitteilung ihrer GmbH.

„Das können wir auf die DST übertragen. In den Gesprächen hören wir, dass Interessenten an der DST vor allem ihre Regionalität und ihren Standort inmitten des Spitzenclusters Zerspanung schätzen.“

Anbieter und Entwickler würden sich hier ohne lange Anreise, aber mit sehr guten Erfolgsaussichten Kunden und Partner, Entscheider und Praktiker aus der Produktion treffen.