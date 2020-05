Merkt wechselt von Schreibtischen zu Corona-Krankenhausbetten

Wo sonst höhenverstellbare Schreibtische und innovative Tischsysteme gefertigt werden, laufen jetzt bei der Spaichinger Firma Konrad Merkt Stahlkomponenten für Krankenhausbetten vom Band. Darüber berichtet die Firma in einer Pressemitteilung.

Der Auftraggeber rufe täglich Metallkomponenten im vierstelligen Bereich vom Spaichinger Büromöbelproduzenten ab. Die Komponenten würden in Tuttlingen vormontiert, verpackt und je nach Bedarf in betroffene Corona-Gebiete versendet. Vorort würden sie dann von Gesundheitsdienstleistern aufgebaut.

Innerhalb weniger Tage hat ein anderes Unternehmen ein kostengünstiges und leicht verfügbares Notfallbett entwickelt, um während der COVID-19-Pandemie schnell eine effiziente Versorgung von Corona Patienten zu ermöglichen.

Das Ziel sei es, eine erhöhte Patientenzahl in Gesundheitseinrichtungen behandeln zu können, so die Mitteilung. Auf der Suche nach einem leistungsfähigem Partner, der in kürzester Zeit die extrem hohen Bedarfe fertigen kann, wurde das Medizinunternehmen bei Merkt in Spaichingen fündig.

„Eine große Herausforderung zur Realisierung des Projekts stellte die Materialbeschaffung dar.“ Für den Gesamtauftrag werden 228000 Meter Rohr benötigt. Dies entspricht einer Strecke von Spaichingen nach Mannheim.

„Um die zugesagten Mengen produzieren zu können, mussten wir personalseitig sehr flexibel sein. Auf eine konsequente Schichtentren-nung ist zu achten, um die Infektionsgefahr für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu minimieren. So wurde dank der Bereitschaft unserer Mitarbeiter ein neues Schichtmodell an den relevanten Anlagen eingeführt. Wir sind stolz darauf, einen Beitrag zur Bekämpfung der weltweiten Pandemie leisten zu können“, so wird Konrad Merkt, Geschäftsführer des Mittelständlers in der Mitteilung zitiert.

Innerhalb zwei Tagen war ein Prototyp nach den Plänen des Auftraggebers gefertigt und der Auftrag im Hause. Der dringende Bedarf habe sich schnell durch entsprechende Auftragseingänge bei dem Tuttlinger Medizintechnikhersteller aus der ganzen Welt gezeigt.

Für die Firma Konrad Merkt GmbH mit ihren 145 Mitarbeitern ist dies nicht der erste Auftrag im Gesundheitswesen: Von 1974 bis 1983 war das Spaichinger Familienunternehmen selbst Produzent von Krankenbetten.