Menschenrettung und Müllsammeln am Dreifaltigkeitsberg

Nach längerer Corona-Pause sind die Mitglieder des Bereichs „Absturzsicherung“ der Freiwilligen Feuerwehr Spaichingen jüngst für eine besondere Übung am Spaichinger Hausberg zusammengekommen. Dies teilt die Polizei mit. Für die Übung angenommen war eine abgestürzte und verletzte Person, die aus unwegsamem Gelände unterhalb der letzten Serpentine der Straße auf den Dreifaltigkeitsberg gerettet werden musste. Hierfür bauten die Retter zwei Standplätze auf, um die Person anschließend mittels Schleifkorbtrage und Flaschenzug nach oben Richtung Straße zu verbringen. Im Gebiet des unteren Standplatzes sind immer wieder größere Mengen an Müll aufzufinden; der Müll liegt dort oft im absturzgefährdeten Bereich, sodass ein einfaches Wegräumen nicht möglich ist. Ein optimales Übungsszenario für die Absturzsicherungsgruppe also. Nachdem verschiedene Möglichkeiten des Standplatzbaus wiederholt wurden und alles bereit war, stiegen zwei Kameraden in den Bereich eines Geröllfeldes vor. Sie sammelten, gesichert am Seil den Unrat ein. So wurde durch die Feuerwehrleute in diesem Bereich ein ganzer Sack Müll gesammelt. Dieser wurde ebenfalls nach oben verbracht und anschließend entsorgt. Für die Feuerwehr eine perfekte Gelegenheit, das Nützliche mit dem Notwendigen zu verbinden.