Menschenfresser und Christusträger: Wer ist der Riese auf dem Franziskushaus?

Am Franziskushaus in der Angerstraße, wo heute Musikschule, Jugendreferat und Psychologische Beratungsstelle untergebracht sind, ist an der Fassade ein heiliger Christopherus gemalt. Doch was sucht eigentlich ein Christopherus am Franziskushaus?

Warum heißt es "Franziskushaus"?

Zunächst einmal: Warum heißt das Gebäude „Franziskushaus“? Mit dem derzeitigen Papst hat der Name nichts zu tun. Er ist älter und geht auf die Zeit zurück, als das Haus das Spaichinger Altersheim war. Erbaut wurde es 1951 als erstes Altersheim im Landkreis überhaupt und betrieben wurde es von Franziskaner-Schwestern aus dem Kloster Reute bei Bad Waldsee. Die Franziskanerinnen aus Reute waren seit 1878 in Spaichingen, wo sie in dem im Dezember 1970 gesprengten Bezirkskrankenhaus tätig waren, das am Franziskusweg (damals: Krankenhausweg) lag, ungefähr da, wo heute die MS Ultraschall Technologie ist.

Nach dem Bau des Altersheim St. Josef 1989 wurde das Franziskushaus als Altersheim aufgegeben, und die verbleibenden Franziskanerinnen kehrten nach Reute zurück. Die letzte Leiterin des Altersheims im Franziskushaus, Schwester Oberin Marka, die das Haus von 1970 bis 1989 geleitet hatte, starb 2006 im Alter von 87 Jahren im Mutterhaus in Reute.

Die „Totenmühle“

Die Schwestern lebten in dem Gebäudeteil entlang des Franziskuswegs, der nach einem Brand im April 2019 nicht mehr bewohnbar war und im März 2021 abgebrochen wurde. Dies war der älteste Gebäudeteil, der auf eine alte Mühle zurückgeht, die im Volksmund auch „Totenmühle“ genannt wurde – wegen der Nähe zum Friedhof.

Das ehemalige Altersheim wurde also nach den Franziskanerschwestern aus Reute benannt. Der Christopherus auf dem Franziskushaus ist ein Werk des Malers Alfred Vollmar (1893-1980) aus Leutkirch. „Der Name Vollmar hat für Spaichingen eine große Bedeutung“, sagt Heimatkenner Fritz Mattes. Denn Vollmar hat auch die Stationenbilder des Kreuzwegs auf den Dreifaltigkeitsberg hinauf gemalt.

Menschenfresser mit Hundekopf

Der heilige Christopherus ist als historische Person nicht zu fassen. Doch ranken sich zahlreiche Legenden um ihn. In einer östlichen Legendentradition aus dem 8. Jahrhundert ist er zum Beispiel ein hundsköpfiger Menschenfresser, der in der Taufe die menschliche Sprache und den Namen Christopherus erhielt.

Der Name bedeutet wörtlich übersetzt „Christusträger“ (von griechisch „Christόs“ und „phérein“ „tragen“). Daran knüpft sich die wohl bekannteste Christopherus-Legende, die auch Vollmar in seinem Wandgemälde darstellt: Demnach war er eine Riese, der als Fährmann Reisende über einen Fluss hinüber trug. Eines Tages sollte er ein Kind über den Fluss tragen, das aber im Laufe der Flussüberquerung immer schwerer wurde, bis er schier den Eindruck hatte, schier die ganze Welt auf seinen Schultern zu tragen: „Du hast nicht allein alle Welt auf deinen Schultern getragen, sondern auch den, der die Welt erschaffen hat“, antwortet das Christuskind – denn um das handelte es sich bei dem mysteriösen Fährgast.

Christopherus statt Franziskus

Warum Vollmar bei der Fassade des damaligen Altenheims sich für das Motiv des heiligen Christophorus entschieden hat und nicht etwa für St. Franziskus, darüber kann selbst Fritz Mattes, der sich mit der Geschichte der katholischen Kirchengemeinde Spaichingen bestens auskennt, nur spekulieren. „Mein ältester Sohn ist Chefarzt in einem Altenheim“, so Mattes. „Er sagt immer: Das ist wie so ein Wartesaal im Bahnhof. Man wartet darauf: Wenn kommt der Zug, der mich abholt.“ Insofern könnte der Christopherus hier seinen guten Sinn haben als Heiliger, „der die Menschen über den Ewigkeitsfluss hinüber ins Jenseits trägt“. Im Mittelalter galt Christophorus in der Tat als Schutzpatron, der einem vor einem „schlimmen“ – das heißt plötzlichen Tod ohne Empfang der Sterbesakramente – bewahrte.

Schutzpatron der Autofahrer

Christophorus wurde traditionell aber auch als Patron gegen Unwetter und Krankheit angerufen und gehörte später zu den „Vierzehn Nothelfern“. Der Fährmann und Christusträger wurde auch zum Schutzheiligen unter anderem der Fuhrleute, der See- und Fährleute, der Flößer sowie der Pilger – und später dann auch der Autofahrer, die sich gerne „Christopherus-Plaketten“ in den Wagen hängen. Auch die Hubschrauber, die in Deutschland seit Ende der 1960er-Jahre in der Luftrettung eingesetzt werden und Kranke ins Hospital tragen, tragen den Namen des Heiligen Christophorus.