Mensch in Waschanlage eingeklemmt

Nachdem die Spaichinger Feuerwehr bereits am Sonntag zweimal gefordert war, ist sie auch am Montag zwei mal alarmiert worden. Der erste Alarm des Tages kam aus einem Dürbheimer Industriebetrieb.

Die Sprinkleranlage verlor in einem Logistikbereich des Unternehmens Wasser, so berichtet die Freiwillige Feuerwehr Spaichingen. Die durch den Wasseraustritt entstehende Druckveränderung löste – wie vorgesehen – eine Brandmeldung aus, die dann auf der Integrierten Leitstelle Tuttlingen auflief. So wurden die Feuerwehren Dürbheim und Spaichingen alarmiert.

Die Druckveränderung wurde jedoch nicht durch einen Brand hervorgerufen, so dass die Feuerwehr die Einsatzstelle nach ausgiebiger Erkundung recht schnell wieder an den Eigentümer übergeben konnte.

Im Einsatz war der Löschzug der Feuerwehr Spaichingen mit 21 Einsatzkräften.

Zum zweiten Alarm kam es gegen 14.35 Uhr. In einer Spaichinger Waschanlage wurde eine Person zwischen Anlage und Fahrzeug eingeklemmt. Mit dem Stichwort „Person eingeklemmt“ alarmierte die Leitstelle sofort die Spaichinger Feuerwehr. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war die Person bereits aus der Anlage befreit worden, so der Feuerwehrbericht, und wurde vom Rettungsdienst behandelt. Die restlichen anrückenden Kräfte konnten den Einsatz daher abbrechen.