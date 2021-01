Mehrfamilienhäuser sollen den Flächenverbrauch in den Gemeinden verhindern

Denkingens Bürgermeister Rudolf Wuhrer gibt zu bedenken, dass die Umwandlung von landwirtschaftlichen Flächen in Wohnflächen in manchen Fällen sogar zu einer ökoloigschen Aufwertung des entsprechenden Gebiets führen kann: „Dass durch jede Bebauung auch Fläche verbraucht wird, und wir uns bei jeder Maßnahme überlegen müssen, können wir auf den Flächenverbrauch verzichten oder ihn verringern, ist unbestritten und gehört zu unserer täglichen Arbeit“, so Wuhrer. Es könne aber nicht nur um den Verbrauch der Fläche, sondern müsse auch um den Nutzen einer Fläche gehen: „Ein Maisacker ist eine Fläche, die ökologisch und von der Artenvielfalt tot ist“, so der Denkinger Bürgermeister. „Wird die gleiche Fläche bebaut, so entstehen Vorgärten und begrünte Dächer mit einer großen Artenvielfalt. Oft gibt es heute in den Wohngebieten mehr Biodiversität wie draußen auf den Ackerflächen.“