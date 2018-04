Mehrere Verletzte in Bus

Der Fahrer eines Linienbusses hat am Dienstag gegen 16.15 Uhr an der Kreuzung Oberndorfer-/Nägelesgrabenstraße stark abbremsen müssen, da ein Wagen nach einem Beinahe-Unfall zum Stillstand kam. Der Busfahrer, der bei grüner Ampel von der Oberndorfer Straße nach links in die Nägelesgrabenstraße einbog, konnte nur mit einem Bremsmanöver eine Kollision verhindern. Dabei wurden mehrere Fahrgäste nach vorne geschleudert und erlitten leichte Verletzungen, so die Polizei. Der Fahrer des Wagens fuhr weiter, konnte jedoch ermittelt werden. Der 71-jährige erklärte, er sei davon ausgegangen, dass nichts passiert sei. Ein Zusammenstoß habe ja nicht stattgefunden.