Mehr Wertschätzung für berufliche Bildung erhofft

Vor allem zwei Wünsche hat der Schulleiter der Erwin-Teufel-Schule in Spaichingen, Dr. Walter Blaudischek, an „die Politik“ in Berlin gerichtet, konkret an die Bundestagsabgeordnete Maria-Lena Weiss (CDU) anlässlich deren dreistündigen Besuchs in der beruflichen Schule mit ihrer gewerblichen, wirtschaftlichen und hauswirtschaftlich-sozialen Ausrichtung.

Genau diese beiden Anliegen aber sind ihm wichtig: „Helfen Sie bitte mit, dass es, falls möglich, keine weiteren Schulschließungen mehr gibt.“ Womit er bei der CDU-Politikerin auf offene Ohren gestoßen sei, so die Pressemitteilung aus dem Team von Maria-Lena Weiss.

Vor allem habe bei dem Gespräch zwischen dem Schulleiter, dem Abteilungsleiter Volker Jauch und Maria-Lena Weiss die Tatsache Zustimmung gefunden, dass seit Beginn dieses Jahres die Verantwortung bei den einzelnen Schulen liegt: „Denn wir können die Lage vor Ort besser einschätzen.“

Wunsch Nummer zwei: Die berufliche Bildung möge mehr Wertschätzung in der Gesellschaft finden, denn eine gute Ausbildung sei „die beste Lebensversicherung“. Erfreulicherweise fände hier mittlerweile ein Umdenken statt, konstatierte Blaudischek laut Pressemitteilung. Und er wie auch Volker Jauch erläuterten, wie sehr der Weg über das duale System eine auch finanziell erfolgreiche Laufbahn ermögliche, dem sich durchaus noch ein Studium hinzufügen lasse.

Dr. Blaudischek: „Wenn ich mit Menschen ins Gespräch komme, erkenne ich sofort, wer diesen Weg beschritten hat – oder auch nicht.“

Viel Lob gab es für das Schulsystem in Baden-Württemberg, das sehr durchlässig sei. Und auch die guten Kooperationen mit den beteiligten Firmen im Kreis vom Heuberg bis zur Medizintechnik in Tuttlingen sowie die stets vorhandene bestmögliche Unterstützung vom Schulträger, dem Landkreis Tuttlingen, ermöglichen einen Stand der Beruflichen Schule in Spaichingen für die 1318 Schüler, wie dies besser wohl gar nicht sein könnte, so Blaudischeks Einschätzung.

Dass die Herausforderungen und Veränderungen nicht weniger werden – daran zweifelt sicherlich niemand. Die Erwin-Teufel-Schule sehe sich aber gut aufgestellt, um diese Veränderungsprozesse mitzugestalten.

Darüber hinaus ist es ihm wichtig, dass „unsere Werte, die wir in unserem Land haben, gelernt werden und dass jeder, der zu uns kommt, weiß, dass sie auch für ihn gelten“, lenkte er den Blick auf den inneren Zusammenhalt einer Einrichtung, in der viele unterschiedliche Kulturen und Denkweisen zusammenkommen.

Was Maria-Lena Weiss nach dem Gedankenaustausch bei dem anschließenden ausgiebigen Rundgang auch selbst erlebt und erfahren hatte, so bei der Begegnung mit allesamt sehr freundlichen, zuvorkommenden und aufmerksamen Schülern in ihren Klassenzimmern und die zuvor beschriebene hervorragende Ausstattung der gesamten Schule (angefangen mit der Lüftungsanlage, die schon vor der Pandemie eingerichtet worden war) und die hochwertigen Maschinen in den Werkräumen. Zu all dem gehören die etwa 60 Lehrkräfte und damit ihre Motivation, die Schüler mitzunehmen, anzuleiten und zu begleiten in ihren Beruf.

Mittlerweile gäbe es auch Aufstiegsmöglichkeiten für Technische Lehrer, die „herausragende Arbeit machen“, und dies sei eine gute Entwicklung und sollte weiterhin gefördert werden.