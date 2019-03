Mehr Bürger sein statt Konsument

Alexandra Borchardt hat in der Stadthalle Spaichingen vor rund 50 Zuhörern über die Auswirkungen der Digitalisierung auf die Gesellschaft referiert - Der Vortrag der langjährigen Journalistin der Süddeutschen Zeitung und Führungsperson am Reuters Institut zum Studium des Journalismus in Oxford solle aber nur der Startschuss sein, sagt der Leiter der Spaichinger Volkshochschule, Clemens Schmidlin.

„Es soll ein neues Format werden, in dem wir versuchen, namhafte Wissenschaftler und Personen des öffentlichen Lebens nach Spaichingen zu holen“, erklärt Schmidlin. Natürlich stelle sich die Volkshochschule dabei einige Fragen: Ist das mit dem wenigen Ressourcen zu schaffen? Gelingt der Plan finanziell? Gibt es ausreichend Interesse? Schmidlin will es versuchen:.

Die Planung und Umsetzung in Zusammenarbeit mit der Bücherei, der Stadtverwaltung und der Sparkasse habe sehr viel Arbeit gemacht, sagt Schmidlin.

Freiheit? Nicht im Internet!

Borchardt selbst schätzt das Engagement der Volkshochschule in Spaichingen: „Ich finde es klasse, wenn sich Leute so viel Mühe geben, da will ich dabei sein.“ Sie spreche normalerweise vor mehr Menschen, gibt sie zu, aber auch kleinere Gruppen machen ihr Spaß.

Die zweifache Mutter schreibt neben ihrer Arbeit in Oxford Bücher, bekleidet eine Lehrstelle an der Technischen Universität München und sitzt im EU-Ausschuss für Qualitätsjournalismus. Doch Vorträge seien ein großer Teil ihrer Arbeit.

„Digitalisierung wird häufig nur im Kontext mit der Wirtschaft oder dem Technikbereich thematisiert. Viel zu selten wird darüber gesprochen, was das alles mit unserer Gesellschaft macht“, sagt Borchardt. Ihr Buch, Mensch 4.0“ und ihre Vorträge sollen Grund-Infos liefern, aber auch dem Fachpublikum weiter helfen.

„Wir haben alle diese Geräte in unserer Hand, wir sollten uns zumindest Gedanken machen, welche wirtschaftlichen Interessen hinter diesen Angeboten stecken."

In ihrem Vortrag näherte sie sich dieser Reflexion an, indem sie erst einmal den Begriff Freiheit erörterte. Nach der Definition stellte Borchardt die Frage, ob das Internet tatsächliche eine freie Plattform sei. Es werde gespeichert, wo wir uns befinden, Gesundheitsdaten der Bürger können durch Fitness-Uhren gesammelt werden und das Interesse eines Menschen werde einfach durch Online-Einkäufe und Klicks gemessen - vor allem für kapitalistische Zwecke.

Das Netz und die Möglichkeiten beeinflussen außerdem das Leben in verschiedensten Bereichen. Algorithmen werden genutzt, um Firmen bei der Jobsuche zu helfen, Bankkredite zu vergeben, Konsumwünsche zu optimieren oder sogar für die Partnersuche, so Borchardt. Wo bleiben dabei Regeln und Menschlichkeit in dieser Parallelwelt?

Alexa hört mit

Laut Borchardt sei beispielsweise die Menschenwürde hochgradig in Gefahr, wenn sterbende Menschen, wie beim Terror in Neuseeland, durch das Video des Täters online zu sehen sind. Privatsphäre löse sich auf, wenn Geräte wie das Sprachsystem Alexa die ganze Zeit passiv zuhöre, um beispielsweise Interessensdaten zu sammeln.

Auch die häufig gelobte Meinungsfreiheit im Netz sei kritisch zu betrachten: Denn ist es noch Meinungsfreiheit, wenn kleine Meinungen erdrückt und durch die lautesten und aggresivsten verdrängt werden?

Mehr Bürger als Konsument sein

Die Menschen sollten die Möglichkeiten der Digitalisierung keineswegs komplett ablehnen, auf der anderes Seite ihnen nicht blind entgegen laufen, sagt Borchardt. Sie fordert, mehr Bürger als Konsument zu sein und öfter die politische Logik der technologischen vorziehen.