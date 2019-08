Mediterrane Kräuter – im Sommer unverzichtbar

Alleine der betörender Duft der Gartenkräuter sorgt schon für gute Laune. Außerdem stellen sie eine Oase für Bienen und andere Nutzinsekten dar. Die meisten sommerlichen Kräuter stammen ursprünglich aus dem Mittelmeerraum und wurden schon in der Antike oder später im Mittelalter als Heilmittel beschrieben.

Warum nicht einfach Kräuter in die Balkonkästen pflanzen, anstelle von Geranien oder anderen Zierpflanzen. Die Kräuter sind mehrjährig haltbar und verbinden das Nützliche mit dem Angenehmen.

Rosmarin ist fast in jedem Klostergarten zu finden. Der aromatische Geruch wurde schon in der Antike mit Lebensfreude verbunden. Sogar Brautkränze wurden damit geflochten. In Griechenland legten Studenten Rosmarinzweige im Zimmer aus und stärkten damit ihre Konzentrationsfähigkeit. Die anregende Wirkung auf den gesamten Blutkreislauf wurde schon früh erkannt. Bis heute wird Rosmarin in der Phytotherapie bei Hypotonie (niederer Blutdruck) aber auch bei allgemeiner Erschöpfung sowie äußerlich als Salbe oder als Bad bei Muskelschmerzen eingesetzt. Neben ätherischen Ölen, zum Beispiel Cineol, Pinen und Campher, zählen Flavone und Gerbstoffe zu den relevanten Inhaltsstoffen der nadelförmigen Rosmarinblätter.

Übrigens ist Rosmarin ein Bestandteil der berühmten Gewürzmischung „Herbes de Provence“ mit der sowohl Fleisch- und Fischgerichte als auch Kartoffeln und andere vegetarische Speisen verfeinert werden.

Melisse besitzt viele ätherische Öle wie Citral und Citronellal, sowie Bitter- und Gerbstoffe, die die Blätter prägen und machen diese sozusagen zu einem Alleskönner. Zitronenmelisse kann man für Eis, Süßspeisen, Drinks und Sommersalate verwenden. Sie wirkt beruhigend, lindert nachweislich Magen- und Herzbeschwerden sowie Wetterfühligkeit und Schlafstörungen. Die äußerliche Anwendung bei Insektenstichen und Lippenherpes ist üblich. Im frühen Mittelalter wurde die Melisse in die Klosterheilkunde eingeführt. Benediktinermönche pflanzten sie in ihren Gärten und verwendeten die Blätter gleichermaßen als Gewürz und als Arznei. Der bekannte und bis heute beliebte Melissengeist wurde 1611 im Carmeliter-Orden in Paris entwickelt, im 19. Jahrhundert von der Ordernsschwester Maria Clementine verfeinert und schließlich unter dem berühmten Namen „Klosterfrau Melissengeist“ vermarktet.

Auch Hildegard von Bingen und Paracelsus waren frühe Anhänger dieser Pflanze. Für beide stand die Wirkung auf das Herz im Mittelpunkt. Für Paracelsus war die herzförmige Gestalt der Blätter das Signum und damit der Beweis für die Herzwirkung. Deshalb wird die Melisse volkstümlich auch als Herzkraut bezeichnet. Weitere Namen sind: Bienenkraut, Honigblatt – denn von diesen Insekten wird sie auch über alles geliebt.

In der Küche werden Salbeiblätter für leckere Soßen verwendet und zu Gnocchi gereicht. Schon der lateinische Name Salvia officinalis lässt sich ableiten von „salvare“, was heilend bedeutet. Deshalb wurde Salbei schon in der Antike geschätzt und als harntreibendes, wundheilendes Mittel eingesetzt. Auch heute steht die Wundheilung im Vordergrund, zum Beispiel bei Entzündungen im Mund- und Rachenraum. Salbeitee gilt auch als probates Mittel bei Verdauungsbeschwerden und lindert zudem Schweißausbrüche. Frauen in den Wechseljahren profitieren besonders davon. Als Hauptwirkstoff der Salbeiblätter gelten ätherische Öle wie Thujon, Cineol und Campher sowie Gerbstoffe. Übrigens benutzte man vor Einführung der Zahnbürste Salbei auch gerne für die Mundpflege und machte sich die keimtötenden Wirkstoffe zunutze.

Kerbel hat einen leicht herben, anisartigen Geschmack. In der Klosterheilkunde nimmt er eine bedeutende Rolle ein. Im „Lorscher Arzneibuch“ wird eine Salbe aus Kerbel bei Schwellungen und Geschwüren erwähnt. Auch Magenschmerzen mit Erbrechen sowie Erkrankungen der Leber wurden schon früh damit behandelt. Als wichtigste Inhaltsstoffe des Krautes gelten ätherische Öle, Flavonoide und Bitterstoffe. Letztere regen Leber und Gallenblase an und wirken krampflösend. Die Flavonoide sorgen für den „Wasser raus“-Effekt. Deshalb kann man Kerbelkraut als Teeaufguss im Rahmen einer Entgiftungskur einsetzen. Im Grab des berühmten ägyptischen Königs Tut Ench Amun fand man einen Korb mit Kerbel-Samen, was wiederum auf die hohe Wertschätzung des Krautes zu jener Zeit hinweist.