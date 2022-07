Meckern erwünscht: Spaichinger Stadtradler sollen Problemstellen aufdecken

Radfahrer, die bergab die Dreifaltigkeitsbergstraße hinunterfahren, „leben gefährlich“, weil ihre Vorfahrt immer wieder von Autos und anderen Kraftfahrzeugen missachtet wird. Dies ist zumindest der Eindruck, den ein Radler während des noch diese Woche laufenden Spaichinger Stadtradelns in der App „RADar“ festgehalten hat. Solche und andere kritische Kommentare sind beim Stadtradeln ausdrücklich erwünscht, sollen sie doch dabei helfen, das Radfahren in Spaichingen zu verbessern und sicherer zu machen.

Noch bis Freitag, 8. Juli, dauert das Spaichinger Stadtradeln. Dabei geht es nicht allein darum, Kilometer zu „fressen“ und CO₂ zu vermeiden. Die Teilnehmer dürfen und sollen auch ihr Feedback zum Zustand des Spaichinger Radwegenetzes abgeben, auf Schwachstellen und Probleme aufmerksam machen.

Dazu dient die Meldeplattform RADar! Radelnde können die Stadtverwaltung über die Stadtradeln-App oder via Internet auf störende und gefährliche Stellen im Radwegeverlauf aufmerksam machen: Dazu setzen sie einfach einen Pin auf die Straßenkarte und tippen den Grund ihrer Meldung ein, dann wird die Stadtverwaltung informiert und kann weitere Maßnahmen einleiten.

Autofahrer ignorieren oft die Vorfahrt von Radfahrern

„Ein richtiger Fahrradweg entlang der Hauptstraße wäre wichtig“, so der Wunsch eines RADar-Nutzers. Entlang der Angerstraße „wäre ein Radweg schön“ meint ein anderer, „auch für Schulkinder auf dem Weg zum Stadion.“ Auch konkrete Beobachtungen werden gemeldet: „Fahrradfahrern, die vom Cecile-Vogt-Weg aus in die Sudetenstraße einbiegen wollen oder diese queren wollen, wird regelmäßig die Vorfahrt genommen.

Die Verkehrsregelung besagt zwar rechts vor links, und damit Vorfahrt für aus dem Cecile-Vogt-Weg kommende Fahrzeuge, aber schlechte Einsehbarkeit und Tempo 50 (sowie alte Gewohnheiten) führen eben zu häufiger Vorfahrtnahme, was vor allem für Radfahrer sehr gefährlich werden kann.

Wenn man auf der Schuraer Straße stadteinwärts radelt, dann endet kurz vor dem Freibad, dort wo die Straßen Zur Dörre und Eschenwasen die K 5913 kreuzen, der Radweg auf der einen Straßenseite und geht auf der anderen weiter, aber eine Querungshilfe fehlt. „Dabei dürfen die Autos 70 fahren!“, merkt der Tippgeber ausdrücklich an. Bei der Unterbach-Sporthalle bemängelt ein User „viel zu wenige Radständer, zum Beispiel beim Sportunterricht oder beim Jugendtraining“. Außerdem hätten die Radständer keine Überdachung.

Besonders an Schulen kommt es oft zu kritischen Situationen – auch mit Kindern

Eine weitere mehrmals bemängelte Stelle ist die Sallancher Straße, ein wichtiger Schulweg für Gymnasisten und Rupert-Mayer-Schüler. Besonders vor Schulbeginn gibt es ein hohes Verkehrsaufkommen vor dem Gymnasiumparkplatz. „Autos, die in den Parkplatz fahren, passen selten auf“, stellt ein Radler fest.

Hier ist zwar Halteverbot beschildert – aber niemand hält sich daran. Kritik eines Nutzers

„Hier ist zwar Halteverbot beschildert – aber niemand hält sich daran“, stellt ein anderer fest. Immer wieder käme es zu kritischen Situationen, vor allem mit jüngeren Kindern auf dem Weg zum Gymnasium oder in die Rupert-Mayer-Schule.

Durch die Meldungen in der Meldeplattform „RADar“ haben sich ein paar besonders häufig genannte Gefahrenstellen herauskristallisiert, so Gerold Honer von der Stadtverwaltung. Das betrifft vor allem die Schulwege. So ist die Überquerung der Sallancher Straße von Richtung Stadtpark/Ententeich zum Gymnasium eine oft genannte Problemstelle. Auch die Einmündung des Cécile-Vogt-Wegs in die Sudetenstraße sei mehrfach genannt worden.

Einige Probleme aus den RADar-Meldungen wurden bereits gelöst

Einige der auftauchenden Meldungen wurden sofort erledigt, etwa wenn jemand im „RADar“ über Schrauben auf einem Radweg berichtete, die dann sofort vom Bauhof entfernt wurden. Auch eine zu hohe Metallschwelle, die Radler gemeldet hatten, wurde abgesenkt. Auf dem Radweg entlang der B 14 sind bei der Vorgasse Randsteine abgesenkt worden, weil diese von einigen Radfahrern als zu hoch empfunden wurden.

Andere Punkte werden dagegen von der Stadt erst einmal gesammelt und priorisiert, um dann für das zu erstellende neue Radwegekonzept ausgewertet zu werden.

Kommunen, die – so wie Spaichingen – nicht Mitglied im Klima-Bündnis sind, zahlen für die Teilnahme am Stadtradeln und seinen Zusatzangeboten 1145 Euro, wobei bei rechtzeitiger Anmeldung die Initiative Radkultur und das Verkehrsministerium Baden-Württemberg die Hälfte der Summe als Förderung übernehmen (Kommunen, die Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft Fahrrad und fußgängerfreundlicher Kommunen in Baden-Württemberg sind, oder die zeitgleich mit ihrem Landkreis am Stadtradeln teilnehmen, erhalten sogar eine 100-prozentige Förderung.)