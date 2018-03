Max und Moritz auf der Bühne.

Die Kleine Oper Bad Homburg präsentiert in der Stadthalle Spaichingen das berühmte Bilderbuch „Max und Moritz“ als Kindermusical. Das teilt die Stadtbücherei mit.

Das berühmte Bilderbuch „Max und Moritz“ von Wilhelm Busch ist nach dem „Struwwelpeter“das meistverkaufte deutsche Bilderbuch. Im Jahre 1865 wurde es veröffentlicht und hat seitdem Millionen von Lesern begeistert. Vier Künstler präsentieren Musik und Gesang, am Klavier spielt ein Konzertpianist. Die Streiche der beiden Lausbuben eignen sich vortrefflich, um das Hauptanliegen der Kleinen Oper Bad Homburg zu transportieren: Bildung durch Unterhaltung. Auf hohem Niveau und kurzweilig. Sie führen das Publikum lustvoll und kindgerecht an klassische Musik heran von Mozart bis Georges Bizet. Aus dem Bilderbuch von Wilhelm Busch wird ein Kaleidoskop von bunten und lustigen Szenen. Das grausame Ende der beiden „Bösewichter“ aus dem Bilderbuch jedoch findet nicht statt. Im Musical gibt es ein Happy End. Für Kinder ab fünf Jahren, am Freitag, 16. März um 15 Uhr in der Stadthalle Spaichingen. Eintritt: 6 Euro. Vorverkauf bei der Stadtbücherei Spaichingen.