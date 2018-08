Seit zwei Monaten, seit 1. Juli, ist die neue Lkw-Mautkontrollsäule an der B 14 zwischen Balgheim und Spaichingen in Betrieb. Erste Zahlen darüber, ob die Maut dazu führt, dass Lastwagen nun verstärkt auf die Autobahn oder mautfreie Landstraßen im Raum Spaichingen ausweichen, gibt es noch nicht. Was jedoch klar scheint, ist, dass die Mautgebühr keine Auswirkungen auf die geplante Spaichinger Umgehungsstraße haben dürfte.

Wenn aufgrund der zusätzlichen Kosten weniger Lkw-Verkehr auf der B14 wäre, könnte dies der Planung der Spaichinger Ortsumgehung eine wichtige Grundlage entziehen. Matthias Henrich, stellvertretender Pressesprecher beim Regierungspräsidium Freiburg, verneint dies. „Die Auswirkungen der Maut auf die Verkehrszahlen sind dafür viel zu klein – falls es überhaupt Auswirkungen gibt“, sagt er.

Anfang Juli hatte Toll Collect die ersten beiden Kontrollsäulen im Kreis Tuttlingen in Betrieb genommen: beide an der B 14, eine in Tuttlingen zwischen Kreuzstraßentunnel und Abfahrt zum Gewerbegebiet Grubenäcker, die andere eben zwischen Spaichingen und Balgheim – zwei von insgesamt 55 Mautsäulen, die in Baden-Württemberg errichtet werden sollen. Sie sollen das gut 4800 Kilometer lange Bundesstraßennetz im Ländle abdecken. Die Säulen überprüfen vorbeifahrende mautpflichtige Fahrzeuge, Mautpflicht besteht in Deutschland auf Autobahnen und Bundesstraßen für Fahrzeuge ab 7,5 Tonnen Gesamtgewicht.

In den vergangenen Jahren waren Laster auf Bundesstraßen ausgewichen, um der Autobahnmaut zu entgehen. Geht der Trend nun, da auch dort gezahlt werden muss, dahin zurück? Im Tuttlinger Landratsamt ist dazu noch nichts bekannt. „In unserem Haus ist die Aussage, dass noch nicht ganz klar ist, ob die Autobahn nun Ausweichstrecke für Lkw ist“, sagt Thomas Gfrörer, Vertreter des Ersten Landesbeamten Stefan Helbig, auf Anfrage. Laut Henrich besteht bei den Benutzungskosten von Autobahnen und Bundesstraßen kein Unterschied: 13,5 Cent kostet für fünfachsige Lastwagen mit Schadstoffklasse Euro 6 der gefahrene Kilometer; ältere Laster mit Euro 2 zahlen 20,8 Cent.

Nach ersten Erkenntnissen des Regierungspräsidiums Freiburg weichen in der Tat Laster wieder auf die Autobahn aus. „Allerdings dürfte das nur einen sehr kleinen Teil des Lkw-Verkehrs betreffen und in den natürlichen Schwankungen der Verkehrszahlen untergehen.“ Das baden-württembergische Verkehrsministerium begleitet die Maut-Ausweitung mit zusätzlichen Verkehrszählungen. „Diese finden jedoch unabhängig von der Maut kontinuierlich statt“, erläutert Henrich. Zusätzlich fänden auf „ganz wenigen, eventuell für Mautausweichverkehr in Frage kommenden Strecken zusätzliche Zählungen statt“. Im Kreis Tuttlingen gebe es jedoch keine „Verdachtsstrecke“. Ergebnisse der Zählungen „gibt es noch keine“.

Kritiker hatten durch die Mautpflicht eine stärkere Beanspruchung der Landstraßen befürchtet – auch für die Umgebung Spaichingens eine denkbare Auswirkung. Matthias Henrich zitiert dazu aus einem Gutachten des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur zum Mautausweichverkehr: „Eine weitere Verlagerung auf das untergeordnete Straßennetz erscheint aus wirtschaftlichen und zeitlichen Gründen als nicht praktikabel.“ Der „Wegekostenvorteil“, die Mautersparnis, werde durch den zeitlichen Nachteil überlagert. „Da das Transportgewerbe durch Terminbindungen zeitlich sehr fixiert ist, sind diese Alternativrouten zeitlich schwerer zu kalkulieren und somit für Termingeschäfte nur wenig attraktiv“, heißt es in dem Gutachten.

Vier Meter hoch

Die fast vier Meter hohen, dunkelblauen Kontrollsäulen sind so gestaltet, dass eine Verwechslung mit Blitzern ausgeschlossen sein soll. Gemessen wird stets vom jeweiligen Kreuzungspunkt der mautpflichtigen Strecke mit der dort angeschlossenen untergeordneten Straße an. Unternehmen, deren Lastwagen schon bei Toll Collect registriert und mit einer On-Board-Unit ausgestattet waren, mussten zum Stichtag 1. Juli nichts unternehmen – allerdings gibt es zahlreiche zusätzliche Firmen, die nun erstmals am Mautsystem teilnehmen müssen. An die Kontrollzentrale werden nur Daten von Fahrzeugen weitergeleitet, bei denen der Verdacht besteht, dass die Maut nicht oder nicht richtig bezahlt wurde. Zusätzlich zu den Säulen überprüfen mobile Kontrollen des Bundesamts für Güterverkehr die Einhaltung der Mautpflicht auf Bundesstraßen. Ausgenommen davon sind Feuerwehr- und Polizeifahrzeuge, Straßenmeistereien, selbstfahrende Arbeitsmaschinen, die nicht zum Transport von Gütern eingesetzt werden, sowie Fahrzeuge des Schausteller- und Zirkusgewerbes.