Matratze in Ausnüchterungszelle fängt Feuer: Wie konnte es dazu kommen?

Verletzte Menschen, zerstörte Wohnhäuser, Schäden in Höhe von hunderttausenden Euro: Explosionen von sogenannten Lithium-Ionen-Akkus, die unter anderem in E-Bikes, Smartphones und Laptops eingebaut sind, haben es in sich.

Gleich dreimal hat es in letzter Zeit in Baden-Württemberg geknallt: In Bad Waldsee im Kreis Ravensburg ist der Akku eines Pedelecs in die Luft gegangen, nachdem ein 38-Jähriger ihn in der Nacht geladen hatte. Er und seine 41-jährige Frau zogen sich leichte Verletzungen zu.