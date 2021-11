Maschinenbrand in Spaichinger Industriebetrieb ruft Feuerwehr auf den Plan

Zu einem Kleinbrand in einer Fräsmaschine ist die Spaichinger Feuerwehr am Donnerstagvormittag um 11.30 Uhr in einen Spaichinger Industriebetrieb in das Industriegebiet gerufen worden. Die automatische Brandmeldeanlage hatte angeschlagen.

Vor Ort eingetroffen kontrollierten zwei Feuerwehrleute – geschützt durch Atemschutzgeräte – den vom Brand betroffenen Bereich, heißt es in dem Eigenbericht der Feuerwehr. Der Kleinbrand in einer Fräsmaschine war bereits vor Eintreffen der ersten Wehrleute durch die automatische Löschanlage der Maschine gelöscht worden. So musste die Feuerwehr keine Löschmaßnahmen mehr einleiten.

Sicherheitshalber hat die Feuerwehr die Maschine abschließend kontrolliert. Da keine Brandnester mehr ersichtlich waren, konnte nach Lüftungsmaßnahmen der Einsatz nach rund einer dreiviertel Stunde beendet werden.

Im Einsatz war die Feuerwehr Spaichingen mit einem Löschzug bestehend aus Einsatzleitwagen, Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug, Drehleiter, zweitem Löschgruppenfahrzeug und Kommandowagen. Die Fahrzeuge wurden durch insgesamt 18 Einsatzkräfte. Daneben waren die Polizei ebenfalls vor Ort.